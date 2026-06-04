 Mujer fallece en accidente en ruta al Atlántico
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Mujer muere atropellada en ruta al Atlántico

Una mujer de 70 años perdió la vida en este incidente.

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. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Una mujer perdió la vida en el marco de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este jueves, 4 de junio, en el kilómetro 15 de la ruta al Atlántico. Los cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad le dan seguimiento a esta emergencia que ocurrió en el tramo que conduce de norte a sur.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, los transeúntes reportaron la presencia de una persona en estado inconsciente a orillas de la carretera, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia para verificar esta situación.

Víctor Gómez, portavoz de la institución, explicó que los técnicos en urgencias médicas localizaron en el sector a una mujer lesionada debido a que, según testigos, habría sido atropellada por el conductor de un vehículo..

"Tras evaluarla, el personal determinó que presentaba politraumatismo. Asimismo, constataron que carecía de signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes", indicó.

Los vecinos que se acercaron a observar lo ocurrido pudieron identificar a la persona fallecida. Indicaron que se trataba de Dolores Martínez Marroquín, de 70 años.

La Policía Nacional Civil se presentó al lugar y realizó el cierre del área para resguardarla, mientras quedó a la espera de que acudieran los fiscales del Ministerio Público para las diligencias respectivas.

Cierre vehicular

La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala dio a conocer que continúan las diligencias de las autoridades correspondientes tras el accidente ocurrido en el kilómetro 15 de la ruta al Atlántico, con dirección al sur.

"Se generan complicaciones a la movilidad al ocupar el carril derecho. Nuestros agentes brindan apoyo para la regulación vehicular en el sector", detalló la institución.

Asimismo, instó a los usuarios a tener precaución al transitar por el área, mientras se realizan las labores para mejorar la movilidad vial.

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