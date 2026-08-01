Resultado Comunicaciones-San Pedro, fecha 2, Apertura 2026

Comunicaciones que igualó en el debut del Apertura 2026 recibió la tarde de este sábado a San Pedro que había ganado 1-0 a Xelajú en el arranque de la temporada. El juego se desarrolló en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital, y era parte de la fecha 2 del campeonato mayor del futbol nacional.
Marco Antonio Figueroa buscaba su primer triunfo en el campeonato, por eso utilizó a sus mejores elementos: Fredy Pérez, Kevin Grijalva, Karel Espino, Marco Domínguez, Brayam Castañeda, Dairon Reyes, Stheven Robles, Diego Santis, Dewinder Bradley, Nicolás Olivera e Iván García.
Por su parte, el equipo que dirige Edwin Vásquez salió con un once de gala conformado por Vander Cruz, Germán Águila, Edgar Macal, Emerson García, David Álvarez, Edwin Fuentes, Javier Chacón, Romario Gómez, Marvin Ceballos, Yasnier Matos y Alexis Barrientos.
Fredy Pérez salva a Comunicaciones en primera parte
Fredy Pérez fue la figura de la primera parte al atajar dos remates potentes de los jugadores de San Pedro, el primero a Romario Gómez y el segundo a Benedicto Aldana.
La primera gran emoción del partido llegó al minuto 30 cuando Romario Gómez intentó de larga distancia, pero Fredy Pérez voló y sacó casi del ángulo el remate del jugador visitante.
Dos minutos después del remate de Gómez, el técnico Edwin Vásquez realizó una variante: Retiró a Marvin Ceballos y le dio ingreso a Benedicto Aldana, quien al minuto 43 también sorprendió a Fredy Pérez con un remate, el cual fue bien interceptado.
La primera parte cerró con un remate de Dewinder Bradley, el cual por poco termina en gol.
El árbitro Steb Morales pitó el final de la primera parte, con un Comunicaciones con mayor posesión del esférico, pero con más claridad del conjunto sampedrano en los remates a puertas. Además, la afición local chifló a su equipo, el cual no lograba ser certero ni en su juego, ni en sus ataques, los cuales estuvieron casi nulos en los primeros 45 minutos.
Gol y expulsado para Comunicaciones
Para la segunda mitad, Comunicaciones efectuó algunos cambios: Brayam Castañeda y Kevin Grijalva abandonaron el juego en el arranque de la segunda parte y entraron Anderson Ortiz y Emerson Raymundo, respectivamente.
Al 57, vinieron otras tres variantes en el partido, dos de ellas para San Pedro. Por Comunicaciones, salió Nelso Iván García e ingresó Omar Duarte.
Cinco minutos tenía Duarte en el terreno de juego cuando vino su gol y con ello el Comunicaciones pasó a ganar 1-0 al 62. Pero luego, la intervención del FVS revisaba una posible falta en una jugada dividida entre Karel Espino y Sebastián Colón, pero al final no hubo infracción y la jugada era lícita.
Luego, los jugadores de Comunicaciones perdieron la cabeza. Dos expulsados en un periodo de cuatro minutos. Al 68, doble amarilla para Marco Domínguez, y al 72, doble amarilla para Diego Santis. El "Albo" cerraría el partido con nueve jugadores.
En tiempo de reposición, Sebastián Colón tuvo el chance de empatar el partido, pero una atajada sensacional de Fredy Pérez lo impidió. De esta forma, el portero de los "Cremas" era la gran figura para el equipo.
Pese a la inferioridad numérica, Comunicaciones se mantuvo y logró cerrar bien el partido para conseguir un triunfo muy trabajado por 1-0 ante San Pedro y celebrar su primera victoria en el Apertura 2026.
La tercera fecha para estos equipos se desarrollará de la siguiente forma: Aurora vs. Comunicaciones el sábado 8 de agosto a las 15:00 horas y San Pedro vs. Suchitepéquez el domingo 9 de agosto a las 15:00 horas.