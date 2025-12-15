 Kim Kardashian Llega a Fortnite y Cautiva a los Fans
Farándula

Kim Kardashian debuta en Fortnite y conquista a los fans con su glamour

Kim Kardashian llega a Fortnite y convierte el campo de batalla en una pasarela. Así luce la famosa.

Kim Kardashian
Kim Kardashian

La empresaria, influencer y figura mediática Kim Kardashian amplía su dominio en la cultura digital con su esperado debut en Fortnite, uno de los videojuegos más populares del mundo.

Su llegada no solo marca un nuevo cruce entre el entretenimiento y los videojuegos, sino que reafirma su estatus como ícono global capaz de influir en la moda, el consumo y las tendencias contemporáneas.

La presencia de Kardashian en el universo de Fortnite forma parte de la Icon Series, una línea exclusiva reservada para celebridades que han dejado huella en la cultura digital, la música, el deporte y la moda.

Desde el 13 de diciembre, los jugadores pueden adquirir su skin oficial en la tienda del juego, junto con una colección de atuendos y accesorios inspirados en algunos de los looks más emblemáticos de la socialité.

Moda, lujo y personalidad dentro del juego

El skin principal de Kim Kardashian destaca por un bodysuit negro con acabado tipo piel, acompañado de guantes largos, una clara referencia a la estética sofisticada y minimalista que ha definido su imagen pública durante la última década.

Además, el paquete incluye un atuendo alternativo en el que la empresaria luce uno de sus clásicos abrigos largos, una prenda que se ha convertido en sello personal dentro de su narrativa visual.

En total, la colaboración ofrece más de 25 variantes de estilo, muchas de ellas inspiradas en Skims, la exitosa marca de ropa moldeadora y loungewear con la que Kardashian revolucionó el mercado al priorizar la inclusión, la diversidad corporal y el diseño funcional.

La fama de Kim Kardashian

Kim Kardashian es una de las figuras más influyentes del entretenimiento contemporáneo. Alcanzó notoriedad a través de la televisión, pero logró consolidar su poder mediático gracias a una estrategia digital sin precedentes, convirtiendo su visibilidad en un imperio empresarial.

A lo largo de los años, ha desarrollado marcas exitosas en los sectores de moda, belleza y cuidado personal, posicionándose como una creadora de tendencias con impacto sostenido en la industria creativa global. Su enfoque en la inclusión y el diseño ha redefinido estándares en el mercado, especialmente a través de Skims.

Más allá del glamour, Kardashian también ha tenido una participación activa en iniciativas filantrópicas y en el impulso de debates sobre justicia penal en Estados Unidos, utilizando su plataforma para visibilizar casos y promover reformas.

Con su incursión en Fortnite, Kim Kardashian demuestra que su influencia trasciende las pasarelas, las redes sociales y la televisión. Su llegada al videojuego representa la convergencia entre gaming, moda y cultura pop, un espacio donde cada vez más celebridades buscan conectar con audiencias jóvenes y globales.

Así, Kardashian no solo debuta en el mundo gamer, sino que lo hace fiel a su esencia: imponiendo estilo, marcando tendencia y reafirmando su lugar como una de las figuras más influyentes del siglo XXI.

