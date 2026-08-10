Estrenos imperdibles de cine esta semana

La cartelera de cine se renueva esta semana con propuestas para distintos públicos, desde una aventura animada con dinosaurios hasta thrillers y nuevas versiones de historias conocidas. Entre los estrenos que llegan a las salas destacan Paw Patrol 3: La dino película, La negociación, El final de la calle Oak y La muerte de Robin Hood, cuatro películas que apuestan por la aventura, el suspenso y la ciencia ficción.
- Paw Patrol 3: La dino película
Los pequeños espectadores podrán acompañar nuevamente a los cachorros de la Patrulla Canina en una aventura prehistórica. En Paw Patrol 3: La dino película, el equipo queda atrapado después de que su barco enfrenta una misteriosa tormenta y termina en una isla tropical desconocida, donde descubren que el lugar está habitado por dinosaurios.
- Solo por una noche
Es una comedia romántica dirigida por Will Gluck, Allie y Owen se conocen en una Nueva York distópica durante la única noche del año en que el sexo prematrimonial es legal. Mientras todos buscan una aventura rápida, ellos buscan amor verdadero, enfrentando.
Más estrenos
- El final de la calle Oak
La ciencia ficción toma protagonismo con El final de la calle Oak, protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor. La película presenta a la familia Platt, cuya vida cambia cuando un misterioso fenómeno cósmico arranca Oak Street de su entorno suburbano y transporta a sus habitantes hacia un lugar desconocido.
- La muerte de Robin Hood
Hugh Jackman se pone en la piel de un Robin Hood diferente en La muerte de Robin Hood, una reinterpretación más oscura de la conocida leyenda. La historia presenta a un Robin envejecido, marcado por los años de violencia y por las decisiones tomadas durante su vida. Tras resultar gravemente herido, queda bajo el cuidado de una mujer que le ofrece una posibilidad inesperada de redención.