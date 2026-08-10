 Estrenos imperdibles de cine esta semana
Farándula

La cartelera se enciende: los estrenos que llegan esta semana y nadie querrá perderse

La cartelera se renueva esta semana con aventura, suspenso y ciencia ficción. Estas son las películas que llegan a los cines y prometen conquistar al público.

Compartir:
El final de la calle Oak, El final de la calle Oak
El final de la calle Oak / FOTO: El final de la calle Oak
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La cartelera de cine se renueva esta semana con propuestas para distintos públicos, desde una aventura animada con dinosaurios hasta thrillers y nuevas versiones de historias conocidas. Entre los estrenos que llegan a las salas destacan Paw Patrol 3: La dino película, La negociación, El final de la calle Oak y La muerte de Robin Hood, cuatro películas que apuestan por la aventura, el suspenso y la ciencia ficción.

  • Paw Patrol 3: La dino película

Los pequeños espectadores podrán acompañar nuevamente a los cachorros de la Patrulla Canina en una aventura prehistórica. En Paw Patrol 3: La dino película, el equipo queda atrapado después de que su barco enfrenta una misteriosa tormenta y termina en una isla tropical desconocida, donde descubren que el lugar está habitado por dinosaurios.

  • Solo por una noche

Es una comedia romántica dirigida por Will Gluck, Allie y Owen se conocen en una Nueva York distópica durante la única noche del año en que el sexo prematrimonial es legal. Mientras todos buscan una aventura rápida, ellos buscan amor verdadero, enfrentando.

Más estrenos

  • El final de la calle Oak

La ciencia ficción toma protagonismo con El final de la calle Oak, protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor. La película presenta a la familia Platt, cuya vida cambia cuando un misterioso fenómeno cósmico arranca Oak Street de su entorno suburbano y transporta a sus habitantes hacia un lugar desconocido.

Muere querida actriz de Spider Man

La cinta de Marvel dejó varios personajes secundarios que, pese a sus breves apariciones, lograron ganarse el cariño de los espectadores.

  • La muerte de Robin Hood

Hugh Jackman se pone en la piel de un Robin Hood diferente en La muerte de Robin Hood, una reinterpretación más oscura de la conocida leyenda. La historia presenta a un Robin envejecido, marcado por los años de violencia y por las decisiones tomadas durante su vida. Tras resultar gravemente herido, queda bajo el cuidado de una mujer que le ofrece una posibilidad inesperada de redención.

En Portada

Combustibles bajan en Guatemala: Claves de la rebaja y la volatilidad del mercadot
Nacionales

Combustibles bajan en Guatemala: Claves de la rebaja y la volatilidad del mercado

03:55 PM, Ago 10
Nombran a nuevas autoridades de la Senabedt
Nacionales

Nombran a nuevas autoridades de la Senabed

12:32 PM, Ago 10
Aeropuerto La Aurora reporta fallas en el suministro eléctricot
Nacionales

Aeropuerto La Aurora reporta fallas en el suministro eléctrico

03:26 PM, Ago 10
Terremoto en Colombia, el mayor desde la tragedia de Armenia en 1999t
Internacionales

Terremoto en Colombia, el mayor desde la tragedia de Armenia en 1999

04:55 PM, Ago 10
Cucurella: El Real Madrid es el club con más historia, el más grande de Europat
Deportes

Cucurella: "El Real Madrid es el club con más historia, el más grande de Europa"

03:02 PM, Ago 10

Temas

Mundial 2026DestacadasGuatemalaFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosNoticias de GuatemalaEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar