Famosos apoyan a Colombia tras devastador terremoto

Colombia enfrenta horas de dolor e incertidumbre después del potente terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país la mañana de este lunes 10 de agosto. A medida que comenzaron a conocerse imágenes de los daños y reportes de víctimas, numerosas figuras del entretenimiento utilizaron sus redes sociales para expresar solidaridad y ofrecer ayuda.
En medio de la emergencia, artistas colombianos y extranjeros han comenzado a movilizarse. J Balvin, Shakira, Maluma, Camilo, Sebastián Yatra, Ryan Castro, Piso 21 y Marc Anthony son algunas de las figuras que han enviado mensajes a Colombia. Otros famosos, como David Bisbal y Laura Flores, se encontraban en el país y vivieron personalmente el terremoto.
J Balvin: "Vamos a movernos"
J Balvin fue una de las figuras colombianas que reaccionó rápidamente a la emergencia. El intérprete utilizó sus historias de Instagram para expresar su preocupación por lo ocurrido y dejó claro que no pretende limitar su reacción únicamente a un mensaje de solidaridad.
"Vamos a movernos de una para ayudar la situación", escribió.
Sus palabras despertaron expectativa sobre las acciones que podría impulsar para ayudar a las familias damnificadas. Por el momento, el artista no ha detallado qué iniciativa emprenderá, pero manifestó públicamente su disposición a colaborar.
Shakira envía fuerza a su tierra
Shakira también reaccionó al terremoto que golpeó su país natal. La barranquillera utilizó sus historias de Instagram para dirigirse a quienes vivieron el movimiento y especialmente a las familias que enfrentan momentos difíciles por sus consecuencias.
"Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto", expresó la artista en parte de su mensaje.
Además de mostrar solidaridad, Shakira hizo un llamado a permanecer unidos y atentos ante las necesidades que puedan surgir en las zonas más afectadas.
"Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra", agregó.
Maluma pide unión para Colombia
Maluma también recurrió a sus plataformas digitales ante la tragedia. El cantante lamentó lo ocurrido y envió un abrazo a los familiares de las víctimas. Además, aseguró que se encuentra dispuesto a colaborar y anticipó que posteriormente compartirá información sobre las formas en las que se podrá ayudar a quienes más lo necesitan.
"Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión", escribió el colombiano.
Camilo: "Qué susto y qué dolor"
Camilo confesó el impacto que le provocaron las noticias provenientes de Colombia. El cantante contó que se comunicó con amigos que vivieron directamente el terremoto y que escuchar sus testimonios lo dejó profundamente preocupado.
"Tengo un hueco en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron", manifestó.
Camilo también indicó que permanece pendiente de conocer cuáles serán las mejores vías para colaborar.
Sebastián Yatra se solidariza con los afectados
Sebastián Yatra fue otro de los artistas colombianos que dedicó unas palabras a su país. "Estamos más juntos que nunca en estos momentos", señaló en sus redes sociales.
Ryan Castro ofrece su ayuda
Ryan Castro fue más allá de lamentar lo ocurrido y puso a disposición su ayuda.
"Cuenten conmigo en lo que pueda sumarme a la gente afectada", manifestó.
La reacción del cantante sigue la misma línea de J Balvin, Camilo y Maluma, quienes también han comenzado a hablar públicamente sobre la necesidad de transformar los mensajes de solidaridad en acciones de apoyo.
Piso 21 pone sus redes a disposición
Los integrantes de Piso 21 decidieron utilizar el alcance de sus plataformas para apoyar la difusión de información relacionada con la emergencia.
La agrupación señaló que sus redes sociales están disponibles para compartir necesidades humanitarias, centros de apoyo y otra información que pueda resultar útil para las personas damnificadas.
Mientras los mensajes de solidaridad continúan multiplicándose, la prioridad se mantiene en las labores de búsqueda y rescate.
También se han registrado réplicas después del movimiento principal, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la actividad sísmica y han pedido a la población seguir únicamente información procedente de organismos oficiales.
Las cifras y evaluaciones todavía son preliminares y podrían cambiar significativamente conforme los equipos de emergencia logren ingresar a las comunidades más afectadas.