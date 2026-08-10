Diego Forlán fue presentado como nuevo técnico de Uruguay

Diego Forlán asumió la conducción de la selección de Uruguay con una postura abierta respecto a los referentes que todavía pueden aportar al combinado nacional. El actual seleccionador sub-20 y técnico interino de la absoluta fue presentado ante los medios y, en su primera conferencia de prensa al frente de la Celeste, habló sobre la posibilidad de volver a contar con Luis Suárez, máximo goleador histórico del equipo nacional.
Consultado sobre las declaraciones que Suárez realizó antes del Mundial, en las que dejó abierta la posibilidad de regresar a la selección, Forlán no descartó una eventual convocatoria. "Tengo un cariño enorme por Luis. Tenemos mucha confianza. Si él está seleccionable, es uruguayo. Tener un jugador como Luis, con experiencia, tiene gol y lo sigue demostrando todos los fines de semana que juega, ¿por qué no?", expresó el entrenador. Además, fue contundente al destacar la trayectoria del delantero: "Nadie va a discutir lo que es Luis".
Forlán no le cierra las puertas a Luis Suárez
Suárez, de 39 años, había manifestado el pasado 1 de abril que "jamás le diría que no a la selección" si recibiera un llamado. El atacante del Inter Miami no fue considerado por el entonces seleccionador Marcelo Bielsa para integrar el plantel que disputó el Mundial de Norteamérica. El histórico delantero había anunciado su despedida de la Celeste en septiembre de 2024, después del empate sin goles frente a Paraguay por las eliminatorias mundialistas, en un partido en el que posteriormente cuestionó el manejo del técnico argentino y aseguró que Bielsa había generado tensión dentro del vestuario.
Con 69 goles en 143 partidos, Suárez continúa como el máximo goleador histórico de Uruguay y acumula 16 apariciones en Copas del Mundo, repartidas entre Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Aunque su última participación con la Celeste parecía haber marcado el cierre de una era, las palabras de Forlán vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad de un regreso. El nuevo conductor uruguayo dejó claro que, mientras Suárez sea seleccionable y mantenga su capacidad goleadora, su experiencia podría volver a ser considerada para el futuro de la selección.