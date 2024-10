El exfutbolista Diego Forlán debutará en el tenis profesional

El mundo del deporte sigue ofreciendo sorpresas, y esta vez es Diego Forlán, uno de los futbolistas más icónicos de Uruguay, quien toma el protagonismo. El exdelantero de la selección uruguaya, recordado por su paso por grandes clubes europeos como Manchester United, Villarreal y Atlético de Madrid, está listo para dar el salto a un nuevo deporte: el tenis. Con 45 años, Forlán se prepara para hacer su debut en el Challenger de Montevideo en noviembre de 2024, formando pareja en el cuadro de dobles junto al argentino Federico Coria.

Forlán, conocido por su destreza goleadora y su destacado rendimiento en la Copa del Mundo 2010, donde fue galardonado con el Balón de Oro al mejor jugador del torneo, ha mantenido su espíritu competitivo más allá del fútbol. Si bien el tenis parece ser un desafío completamente diferente, no es un terreno completamente desconocido para él. El uruguayo ha estado activo en el circuito senior de la Federación Internacional de Tenis (ITF) en categorías para mayores de 30 años, acumulando experiencia y perfeccionando su juego en las canchas.

Former Manchester United forward Diego Forlan will make his professional tennis debut at next month’s Uruguay Open 🇺🇾😮 pic.twitter.com/5ZaSDzLXwm

— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) October 22, 2024