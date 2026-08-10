Hombre fallecido hallado bajo puente en zona 6

Los cuerpos de socorro confirmaron este lunes, 10 de agosto, el hallazgo de un hombre fallecido debajo el puente Buganvilias, zona 6 de la Ciudad de Guatemala. Estaba a unos 20 metros de la ruta principal.
Los Bomberos Voluntarios detallaron que el personal de la 4.ª Compañía acudió al sector tras ser notificados acerca de que en la calzada La Paz, bajo el puente Belice, había un posible cuerpo humano abandonado.
El personal realizó la verificación correspondiente y constató que se trataba de un hombre que ya no contaba con signos vitales y ya estaba en estado de descomposición.
Debido al estado en que fue localizado el cuerpo, no fue posible determinar la edad ni identidad de la persona. Solo se determinó que vestía pantalón negro, camisa blanca, chaleco negro y zapatos café.
Las autoridades se hicieron presentes al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar con el proceso de investigación.
* Le puede interesar:
Localizan a hombres sin vida en la capital y Villa Canales
Dos hombres fueron localizados sin vida durante la madrugada del pasado viernes, 7 de agosto, en diferentes sectores del departamento de Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que recibieron reportes con respecto a la presencia de una persona desmayada en la calzada Roosevelt y 7ª avenida de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala., por lo que se trasladaron unidades al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas evaluaron al paciente y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Según la información preliminar, el fallecido presentaba un golpe en el rostro. Hasta el momento no ha sido identificado.
Mientras tanto, un hombre de aproximadamente 25 años fue localizado sin vida en el sector conocido como El Mirador, ubicado en el kilómetro 28 de la ruta hacia Santa Elena Barillas, en el municipio de Villa Canales.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, la víctima presentaba múltiples heridas provocadas por arma de fuego.