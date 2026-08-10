Laura Flores atrapada en Colombia por fuerte terremoto

Laura Flores vivió momentos de angustia en el aeropuerto de Bogotá, Colombia, cuando un potente terremoto de magnitud 7.4 sacudió el país la mañana del lunes 10 de agosto.
Acompañada de su hija, la artista mexicana se encontraba en la terminal aérea cuando el sismo, con epicentro en Chocó, se hizo sentir con fuerza, generando preocupación y la suspensión de operaciones en varios aeropuertos colombianos.
A través de sus historias de Instagram, Laura Flores compartió con sus seguidores el tenso momento. La actriz relató que el movimiento telúrico fue lo suficientemente fuerte y prolongado como para alarmarla mientras esperaba en el aeropuerto de Bogotá.
"Me encuentro en el aeropuerto de Bogotá con mi hija y acaba de temblar duro. Duró mucho tiempo, yo creo que casi un minuto y en Bogotá casi nunca tiembla", expresó Flores, evidenciando su sorpresa ante la inusual intensidad y duración del temblor en la capital.
A pesar del susto, Laura Flores tranquilizó a sus seguidores al confirmar que tanto ella como su hija se encontraban bien y que, dentro de la terminal, no se habían registrado situaciones de gravedad.
"Estoy en el aeropuerto, no pasó nada, pero sí se sintió feo. Espero que todo el mundo esté bien", compartió, reflejando la preocupación general que comenzaba a extenderse a medida que surgían los primeros reportes de daños en distintas zonas de Colombia.
Un aspecto que llamó la atención de Laura Flores fue la reacción observada entre las personas presentes en el aeropuerto. La actriz comentó:
"Lo que me sorprende es que aquí no hay protocolo, la gente no está acostumbrada a los temblores. Entonces espero que todo el mundo esté bien acá en Colombia".
El impacto del sismo en Colombia
El terremoto, ocurrido alrededor de las 7:34 horas locales, tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Fue percibido en diversas regiones del país, incluyendo Bogotá, y provocó daños en varias ciudades.
Las autoridades colombianas desplegaron de inmediato equipos de emergencia para evaluar la situación y brindar asistencia.
El Gobierno de Colombia declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto, mientras la cifra de muertos supera los 70, 29 de estos en ciudades capitales.
La mayor cantidad de muertos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) tras participar en un comité extraordinario de desastres liderado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.