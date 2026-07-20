 Erling Haaland y Michele Morrone: Bailan Sin Camisa Juntos
Farándula

Erling Haaland y Michele Morrone elevan la temperatura al bailar juntos sin camisa

Una dupla inesperada que encendió la noche italiana. La estrella de la selección de Noruega y el actor fueron los protagonistas de la fiesta posterior al desfile de Dolce & Gabbana Alta Sartoria.

Compartir:
Erling Haaland y Michele Morrone, Instagram
Erling Haaland y Michele Morrone / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Hay encuentros que nadie espera y que rápidamente se convierten en protagonistas. Eso ocurrió durante el desfile Alta Sartoria de Dolce & Gabbana en Taormina, Sicilia, cuando Erling Haaland y Michele Morrone se juntaron.

La estrella de la selección de Noruega y el actor italiano coincidieron como invitados en el exclusivo evento de moda y fueron captados juntos durante la celebración posterior al desfile.

En las imágenes que comenzaron a circular rápidamente por la web, se los puede ver conversando, abrazándose, sonriendo y posando para fotografías, una escena inesperada que generó todo tipo de reacciones.

El momento en cuestión llamó especialmente la atención porque reunió a dos universos que pocas veces aparecen conectados: el deporte de elite y el entretenimiento internacional.

La dupla inesperada encendió la noche italiana. Erling Haaland y el actor Michele Morrone fueron los protagonistas de la fiesta posterior al desfile de Dolce & Gabbana Alta Sartoria en Taormina, Sicilia.

Ambos fueron captado disfrutando de la fiesta, bailando juntos y sin camisa, robándose toda la atención de los presentes y en las redes sociales. Las reacciones no tardaron en llegar.

  • "Lugares en donde me enoja no haber estado ?"
  • "Michele es todo lo que quiero ????"
  • "No pues que fiestota????"
  • "Morí y me fui al cielo ?
  • "¡Haaland y Michele han destrozado la pista de baile de verdad" 

El evento

Del Mundial a la moda italiana

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, llegó al evento poco después de su participación con la selección de Noruega en el Mundial 2026 y volvió a convertirse en centro de todas las miradas, aunque esta vez fuera del campo de juego. 

Erling Haaland asistió acompañado por su novia, Isabel Haugseng Johansen, mientras compartía espacio con importantes figuras del mundo de actoral.

Además de Haaland y Morrone, entre los invitados estuvieron otras figuras internacionales como el actor Theo James y diferentes personalidades del cine, la música y el deporte.

Sin embargo, fue el inesperado cruce entre la estrella del fútbol noruego y el protagonista italiano el que terminó quedándose con todos los flashes.

Una imagen que, por unas horas, dejó de lado las canchas y las películas para convertirse en el inesperado encuentro viral entre dos mundos.

En Portada

Rescatan a bebé abandonada en la aldea San Ignacio, Salamát
Nacionales

Rescatan a bebé abandonada en la aldea San Ignacio, Salamá

08:52 PM, Jul 19
PNC concluye el plan de seguridad mundialistat
Nacionales

PNC concluye el "plan de seguridad mundialista"

06:27 PM, Jul 19
Tres semanas bajo los escombros: rescatistas encuentran con vida a un gato en Venezuelat
Internacionales

Tres semanas bajo los escombros: rescatistas encuentran con vida a un gato en Venezuela

08:04 AM, Jul 19
Los verdugos de Messi: las selecciones que le han ganado una final al 10 argentinot
Universo Futbol

Los verdugos de Messi: las selecciones que le han ganado una final al 10 argentino

05:27 PM, Jul 19
Ricardo Arjona y su familia disfrutaron de la final del Mundial 2026: ¿a quién apoyaron?t
Universo Futbol

Ricardo Arjona y su familia disfrutaron de la final del Mundial 2026: ¿a quién apoyaron?

05:38 PM, Jul 19

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinauniversofutbolGuatemalaMessiFIFAEstados UnidosInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar