Erling Haaland y Michele Morrone: Bailan Sin Camisa Juntos

Hay encuentros que nadie espera y que rápidamente se convierten en protagonistas. Eso ocurrió durante el desfile Alta Sartoria de Dolce & Gabbana en Taormina, Sicilia, cuando Erling Haaland y Michele Morrone se juntaron.
La estrella de la selección de Noruega y el actor italiano coincidieron como invitados en el exclusivo evento de moda y fueron captados juntos durante la celebración posterior al desfile.
En las imágenes que comenzaron a circular rápidamente por la web, se los puede ver conversando, abrazándose, sonriendo y posando para fotografías, una escena inesperada que generó todo tipo de reacciones.
El momento en cuestión llamó especialmente la atención porque reunió a dos universos que pocas veces aparecen conectados: el deporte de elite y el entretenimiento internacional.
La dupla inesperada encendió la noche italiana. Erling Haaland y el actor Michele Morrone fueron los protagonistas de la fiesta posterior al desfile de Dolce & Gabbana Alta Sartoria en Taormina, Sicilia.
Ambos fueron captado disfrutando de la fiesta, bailando juntos y sin camisa, robándose toda la atención de los presentes y en las redes sociales. Las reacciones no tardaron en llegar.
- "Lugares en donde me enoja no haber estado ?"
- "Michele es todo lo que quiero ????"
- "No pues que fiestota????"
- "Morí y me fui al cielo ?
- "¡Haaland y Michele han destrozado la pista de baile de verdad"
El evento
Del Mundial a la moda italiana
El delantero del Manchester City, Erling Haaland, llegó al evento poco después de su participación con la selección de Noruega en el Mundial 2026 y volvió a convertirse en centro de todas las miradas, aunque esta vez fuera del campo de juego.
Erling Haaland asistió acompañado por su novia, Isabel Haugseng Johansen, mientras compartía espacio con importantes figuras del mundo de actoral.
Además de Haaland y Morrone, entre los invitados estuvieron otras figuras internacionales como el actor Theo James y diferentes personalidades del cine, la música y el deporte.
Sin embargo, fue el inesperado cruce entre la estrella del fútbol noruego y el protagonista italiano el que terminó quedándose con todos los flashes.
Una imagen que, por unas horas, dejó de lado las canchas y las películas para convertirse en el inesperado encuentro viral entre dos mundos.