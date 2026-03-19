 Efemérides: Primer gol de Carlos Ruiz con Selección Nacional
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Se cumplen 27 años del primer gol de Carlos Ruiz con Selección Nacional

El "Pescado" Ruiz anotó su primer gol con la "Bicolor" durante la Copa de Naciones de la Uncaf en 1999 cuando se enfrentó a El Salvador.

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Carlos Ruiz es el máximo goleador de Selección de Guatemala
Carlos Ruiz es el máximo goleador de Selección de Guatemala / FOTO: Tomada del X de la cuenta @2010MisterChip

Este jueves 19 de marzo de 2026 se cumplen 27 años del primer gol de Carlos el "Pescado" Ruiz con la Selección Nacional de Guatemala. Corría el 19 de marzo de 1999 cuando la "Azul y Blanco" encaró la Copa de Naciones de la Uncaf (Unión Centroamericana de Futbol). Era la sexta edición y se jugaba en San José, Costa Rica.

A suelo costarricense llegó un futbolista de 19 años y 6 meses, quien más adelante se convertiría en un referente dentro de la historia de selecciones mayores de Guatemala.

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Primer gol de Carlos Ruiz con Selección Nacional

La "Azul y Blanco" jugó su primer partido el 17 de marzo de aquel año ante Nicaragua como parte del grupo B, y ganó 1-0 gracias a Julio Rodas.

En su segundo partido y cierre de la fase de grupos, los guatemaltecos se midieron ante los salvadoreños el 19 de marzo, fecha en la que Carlos Ruiz anotó su primer gol de los 68 con los cuales cerró su carrera.

El compromiso ante El Salvador culminó con empate 1-1, Magdonio Corrales anotó primero (21 minutos) y luego empató Carlos el "Pescado" Ruiz (27 minutos).

Ruiz había debutado con la "Azul y Blanco" el 18 de noviembre de 1998, es decir, cuatro meses después de su debut marcó su primer tanto como seleccionado.

La Copa Uncaf 1999 culminó con tres equipos empatados con 6 puntos: Costa Rica, Guatemala y Honduras, pero por mejor diferencia de gol, los costarricenses fueron campeones, los guatemaltecos subcampeones y los hondureños terceros.

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Carlos Ruiz celebrando un gol con Selección de Guatemala - Tomada de Facebook

Los goles de Carlos Ruiz en Selección

Carlos Ruiz logró hacer 68 anotaciones en su carrera (133 partidos oficiales), cerrando su conteo con 5 ante San Vicente y las Granadinas en partido eliminatorio hacia el Mundial de Rusia 2018, del cual Guatemala quedó eliminado en el camino y Ruiz se despidió de la "Bicolor".

Del total de goles, Costa Rica, Trinidad y Tobago y Antigua y Barbuda fueron sus víctimas más recurrentes con 9, 6 y 5 goles, respectivamente.

Asimismo, Ruiz les marcó a varias selecciones que no pertenecían a la Concacaf, entre ellas Paraguay (2 goles), Colombia (2 goles), Bolivia (2 goles) y Venezuela (un gol), todas de la Conmebol. Los goles fueron anotados en partidos amistosos, excepto uno, el hecho a los colombianos en la Copa Oro 2003.

En tanto, a representantes de la UEFA solamente les hizo 1 gol a Armenia en la goleada 7-1 que hicieron los europeos a los centroamericanos en el 2016.

Goles ante México y Estados Unidos

México y Estados Unidos son los llamados grandes de Concacaf, por su historial de participaciones en la Copa del Mundo de la FIFA y los títulos conseguidos en Concacaf. Ellos también fueron víctimas de Carlos Ruiz.

A los estadounidenses les anotó en 3 partidos eliminatorios rumbo a Corea-Japón 2002, Brasil 2014 y Rusia 2018. Y por último, a los mexicanos les hizo 2, en la eliminatoria mundialista a Alemania 2006 y Copa Oro 2011.

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