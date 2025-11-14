 Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados de Guatemala
Deportes

Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados tras perder clasificación mundialista

El experimentado goleador de Selección Nacional se pronunció en sus redes tras la derrota de Guatemala ante Panamá.


Carlos Ruiz envío una recomendación a seleccionados nacionales
Carlos Ruiz envío una recomendación a seleccionados nacionales / FOTO: Alex Meoño

La voz de la experiencia del futbol guatemalteco, Carlos Ruiz, emitió un mensaje tras la derrota que obtuvo la Selección Nacional de Guatemala frente Panamá por 2-3 en el camino eliminatorio a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, y que significó quedar sin posibilidades de asistir a su primer Mundial.

"Lo que pasó anoche nos duele a todos. Hay que cerrar la eliminatoria con dignidad", señaló Carlos Ruiz en la red social X, donde hace alusión al duelo del próximo martes cuando Guatemala en el estadio El Trébol enfrente a Surinam en el cierre eliminatorio y que podría dejar sin Mundial a los sudamericanos.

Relacionado al duro golpe de quedar fuera del camino mundialista y lo que esto significa, Carlos Ruiz hizo una recomendación a los seleccionados nacionales, y es buscar ayuda de un profesional. "Quedar fuera del Mundial golpea fuerte. Busquen apoyo psicológico; a mí me pasó y tardé meses en recuperarme", escribió Ruiz en su red social.

Relacionado a ello, Ruiz reflexiona: "No subestimen el impacto emocional. Abrazo de gol para todos".

Cinco fracasos para Carlos Ruiz

El mensaje de Carlos Ruiz es sumamente importante, no solo por lo que representa para el país, ya que es el máximo anotador en la historia de Selección Nacional absoluta; sino porque él vivió en carne propia los efectos devastadores que significan una eliminación en el camino al Mundial; él fracasó en cinco.

En el camino a Corea-Japón 2002, Guatemala disputó un partido extra ante Costa Rica para acceder a la fase final, pero cayeron 5-2, pese al doblete de goles de Carlos Ruiz.

Más adelante, para el Mundial Alemania 2006, Carlos Ruiz sufrió la eliminación a manos del partido entre Trinidad y Tobago-México, que prácticamente dejó al país sin repechaje, pese al triunfo en casa de 3-1 ante Costa Rica, donde el "Pescado" hizo un golazo de chilena.

La historia se repitió para Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

La Selección Nacional de Guatemala cumplió ayer su intento número 17 de la historia en poder llegar a la Copa del Mundo de la FIFA, pero la misión fracasó y la "Azul y Blanco" deberá pensar en el sueño mundialista para la edición 2030.

¿Cuántas oportunidades ha dejado ir Guatemala rumbo a un Mundial?

Con esta nueva eliminación, el combinado nacional extiende su historial sin participar en una Copa del Mundo.

