 ¿Cuántas oportunidades ha dejado ir Guatemala rumbo al Mundial?
Deportes

¿Cuántas oportunidades ha dejado ir Guatemala rumbo a un Mundial?

Con esta nueva eliminación, el combinado nacional extiende su historial sin participar en una Copa del Mundo.

Guatemala pierde ante Panamá y queda sin posibilidades de clasificar al Mundial. , Alex Meoño.
Guatemala pierde ante Panamá y queda sin posibilidades de clasificar al Mundial. / FOTO: Alex Meoño.

La Selección Nacional de Guatemala volvió a quedar fuera de la ruta mundialista, esta vez tras caer 2-3 ante Panamá, un resultado que la dejó matemáticamente sin posibilidades de avanzar, incluso antes de disputarse la última jornada. La Azul y Blanco permanecerá, una vez más, entre las selecciones que no logran trascender en la fase clasificatoria, ampliando una lista de intentos fallidos que abarca toda su historia futbolística.

Desde que participa en eliminatorias de la FIFA, Guatemala ha disputado 17 procesos mundialistas y en ninguno ha logrado clasificar. A lo largo de casi siete décadas, la selección ha tenido oportunidades de avanzar en distintas rondas, grupos y formatos, pero cada ciclo ha terminado repitiendo el mismo desenlace: la eliminación anticipada.

El tropiezo de este jueves, 13 de noviembre de 2025, se suma a esa larga cadena de frustraciones. Con la derrota, Guatemala se quedó con 5 puntos, mientras Panamá y Surinam alcanzaron los 9, ambas selecciones puede clasificar de forma directa a la justa mundialista.

En cambio, la escuadra chapina incluso venciendo a Surinam la próxima semana, solo podría llegar a 8 unidades, insuficientes para pelear por la clasificación.

Los problemas recurrentes de la Azul y Blanco 

La esperanza se había mantenido viva durante las primeras jornadas, pero el equipo volvió a mostrar problemas recurrentes: falta de contundencia en momentos decisivos, desconexiones defensivas y poca capacidad para cerrar partidos importantes. Estos patrones han sido constantes en los anteriores 17 procesos mundialistas, en los que Guatemala, pese a contar con momentos prometedores, nunca logró dar el salto definitivo.

Con esta nueva eliminación, el combinado nacional extiende su historial sin participar en una Copa del Mundo y suma otra oportunidad desperdiciada en su intento de romper una barrera que ya pesa como una deuda histórica. El cierre de la fase clasificatoria será únicamente un compromiso de calendario, mientras el país vuelve a preguntarse cuántos ciclos más pasarán antes de que Guatemala deje de desperdiciar otra oportunidad más rumbo al Mundial.

Panamá fulmina el sueño mundialista de Guatemala
Panamá fulmina el sueño mundialista de Guatemala

09:59 PM, Nov 13
¿Cuántas oportunidades ha dejado ir Guatemala rumbo a un Mundial?
¿Cuántas oportunidades ha dejado ir Guatemala rumbo a un Mundial?

10:03 PM, Nov 13
Ellos son los ganadores de los Latin Grammy 2025
Ellos son los ganadores de los Latin Grammy 2025

10:25 PM, Nov 13
Isadora rinde homenaje a las raíces de su padre Chayanne y se luce con espectacular look
Isadora rinde homenaje a las raíces de su padre Chayanne y se luce con espectacular look

08:56 PM, Nov 13

Guatemala Fútbol Mundial 2026
