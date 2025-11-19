 Carlos Ruiz "tiene ilusión" de llegar a la Fedefut
Deportes

Carlos Ruiz "tiene ilusión" de llegar a la Federación de Futbol

En redes sociales, Carlos Ruiz compartió una imagen que apunta a una eventual candidatura a la presidencia de la Federación de Futbol de Guatemala.

Compartir:
Carlos Ruiz continúa con su ofensiva hacia la Fedefut
Carlos Ruiz continúa con su ofensiva hacia la Fedefut / FOTO: Archivo

La reciente eliminación de Guatemala en las Eliminatorias Mundialistas volvió a encender la conversación pública sobre el rumbo del fútbol nacional. Como sucede después de cada revés deportivo, la afición volvió a exigir cambios profundos en la dirigencia, en la estructura federativa y en el cuerpo técnico. En medio de este ambiente cargado de frustración, una de las voces más influyentes del balompié guatemalteco volvió a hacerse escuchar: Carlos "el Pescado" Ruiz.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el máximo goleador histórico de la Selección Nacional compartió una imagen generada con inteligencia artificial donde se presenta como un Superman que llega al rescate de la Federación. Acompañó la ilustración con el mensaje: "tengo ilusión". La publicación no tardó en viralizarse, desatando una ola de comentarios que van desde el respaldo total hasta el escepticismo, pero todos coinciden en lo mismo: Ruiz sigue siendo una figura capaz de mover el tablero del fútbol guatemalteco.

¿Llegará Carlos Ruiz a la Federación de Fútbol?

El panorama institucional, sin embargo, tiene sus propias reglas. En 2023, Gerardo Paiz fue reelecto como presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, y su mandato se extiende hasta 2027. Por ahora, se desconoce cómo se desarrollará el próximo proceso electoral, si habrá una planilla que compita por el cargo o si Paiz buscará nuevamente la reelección. La publicación de Ruiz, aunque no constituye un anuncio formal, vuelve a poner sobre la mesa la eterna discusión: ¿es momento de que una figura emblemática del deporte nacional asuma un rol dirigencial?

Mientras tanto, el proyecto deportivo también se encuentra en una etapa de incertidumbre. Guatemala cerró su actividad en 2025 sin claridad total sobre el futuro del técnico Luis Fernando Tena. Aunque diversas fuentes apuntan a que renovará por otro ciclo mundialista, aún se espera la confirmación oficial por parte de las autoridades. En este contexto de dudas y expectativas, el mensaje de Ruiz suma una nueva dimensión al debate sobre la reconstrucción del fútbol nacional.

Foto embed
Luis Fernando Tena, técnico de la Selección de Guatemala - Omar Solís

En Portada

Mujer y bebé pierden la vida en incidente armado en Izabalt
Nacionales

Mujer y bebé pierden la vida en incidente armado en Izabal

12:57 PM, Nov 19
Carlos Ruiz tiene ilusión de llegar a la Federación de Futbolt
Deportes

Carlos Ruiz "tiene ilusión" de llegar a la Federación de Futbol

01:30 PM, Nov 19
Cierres viales en Villa Canales por trabajos en taludest
Nacionales

Cierres viales en Villa Canales por trabajos en taludes

11:59 AM, Nov 19
Miss Universo 2025: Miss Jamaica cae del escenario durante la gala preliminart
Farándula

Miss Universo 2025: Miss Jamaica cae del escenario durante la gala preliminar

12:44 PM, Nov 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónEstados UnidosSeguridad#liganacionalJuegos Centroamericanos#64VueltaaGuateEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos