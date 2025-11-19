 Mister Chip agradece a Guatemala por "honrar al fútbol"
Deportes

Mister Chip agradece a Guatemala por "honrar al fútbol"

Mister Chip resaltó que "los buenos actos siempre tienen su reflejo en el futuro" y afirmó que "Guatemala, más pronto que tarde, logrará ir a una Copa del Mundo".

Compartir:
Míster Chip, Captura de pantalla video Facebook.
Míster Chip / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

La selección de Guatemala cerró su participación en las eliminatorias de la Concacaf con una victoria por 3-1 frente a Surinam, un resultado que alegró a la afición en el estadio Manuel Felipe Carrera pese a que el combinado nacional ya no tenía opciones de clasificar al Mundial 2026. El triunfo tuvo un sabor especial, pues el equipo mostró carácter, orgullo y compromiso en un partido donde jugó únicamente por el honor, mientras que su rival, líder del grupo A, se vio superado por la presión del momento y por el empuje chapín.

El desarrollo del encuentro tuvo su punto de quiebre en la segunda mitad. Darwin Lom abrió el marcador al minuto 52 con un cabezazo firme que descolocó a la defensa visitante. Minutos después, Olger Escobar amplió la ventaja tras recibir un pase filtrado de Rudy Muñoz, aportando frescura y contundencia. La fiesta continuó cuando Óscar Santis eludió al arquero para colocar el 3-0 parcial. Surinam, afectada también por la noticia del triunfo simultáneo de Panamá, apenas pudo descontar en el tiempo añadido con un autogol de Nicolás Samayoa. Con este escenario, Panamá obtuvo el boleto directo al Mundial, Surinam quedó relegado al repechaje, y Guatemala cerró su proceso eliminatorio con dignidad.

Foto embed
Guatemala derrotó a Surinam y la deja sin boleto directo al Mundial 2026 - Omar Solís

Mister Chip alienta a Guatemala

Uno de los mensajes más comentados tras el partido fue el del reconocido estadígrafo español Mister Chip, quien no dudó en destacar el desempeño de la Azul y Blanco. Con un tono emotivo y respetuoso, escribió: "Y a la selección de Guatemala: GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS por honrar al fútbol con un partido extraordinario. Los buenos actos siempre tienen su reflejo en el futuro y Guatemala, más pronto que tarde, logrará ir a una Copa del Mundo". 

Ahora, el camino apunta hacia el próximo ciclo mundialista. Los próximos cuatro años serán cruciales para determinar si el proceso liderado por Luis Fernando Tena continuará y, más importante aún, si logrará consolidar una base sólida que permita dar el paso definitivo rumbo a una Copa del Mundo. Mientras tanto, la afición se queda con una mezcla de orgullo, esperanza y determinación, recordando que el sueño sigue vivo y que Guatemala aún tiene mucho por ofrecer en el panorama internacional.

En Portada

Exdiputado Juan Alberto Salguero fallece tras ataque armadot
Nacionales

Exdiputado Juan Alberto Salguero fallece tras ataque armado

08:53 AM, Nov 19
La afición costarricense estalla tras quedar fuera del Mundial 2026t
Deportes

La afición costarricense estalla tras quedar fuera del Mundial 2026

09:45 AM, Nov 19
Finaliza la instalación de torres de enfriamiento en el Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Finaliza la instalación de torres de enfriamiento en el Aeropuerto La Aurora

10:18 AM, Nov 19
Christian Nodal no es vinculado a proceso por falsificación de documentost
Farándula

Christian Nodal no es vinculado a proceso por falsificación de documentos

10:37 AM, Nov 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosJuegos Centroamericanos#liganacional#64VueltaaGuateEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos