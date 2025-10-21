El presidente de la república, Bernardo Arévalo, se pronunció con respecto a los señalamientos hechos contra su Gobierno por el Ministerio Público (MP) dentro del caso develado este martes, 21 de octubre, conocido como "Unops: Corrupción presidencial", en el que se le vincula con supuestos negocios ilícitos en los que tendría participación Gustavo Alejos, vinculado a distintos casos de corrupción.
Nacionales
Arévalo responde tras señalamientos del Ministerio Público en caso Unops
El mandatario aseguró que la fiscal general, Consuelo Porras, es una "proscrita internacional" y señaló al Ministerio Público de inventar casos.
- por Nancy Alvarez
- 13:17, Oct 21 2025
-
Etiquetas:
En Portada
Temas
Descubre más contenidos en radiosguate.com
Horóscopos y más contenidos en latronadora.com
×
¿Activar notificaciones?
Recibe las últimas novedades directamente en tu dispositivo.