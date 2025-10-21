 Arévalo responde tras señalamientos del Ministerio Público en caso Unops
Nacionales

Arévalo responde tras señalamientos del Ministerio Público en caso Unops

El mandatario aseguró que la fiscal general, Consuelo Porras, es una "proscrita internacional" y señaló al Ministerio Público de inventar casos.

El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el martes 21 de octubre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el martes 21 de octubre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente de la república, Bernardo Arévalo, se pronunció con respecto a los señalamientos hechos contra su Gobierno por el Ministerio Público (MP) dentro del caso develado este martes, 21 de octubre, conocido como "Unops: Corrupción presidencial", en el que se le vincula con supuestos negocios ilícitos en los que tendría participación Gustavo Alejos, vinculado a distintos casos de corrupción.

