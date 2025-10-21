Arévalo tras recaptura de reo fugado: 'seremos implacables'

Durante la madrugada de este martes, 21 de octubre, se confirmó la recaptura de otro de los reos fugados de la cárcel Fraijanes II, con lo que suman cuatro los detenidos y 16 prófugos pendientes de ser ubicados. Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos activos para dar con su paradero.
Nicolás Xantes Sis, de 43 años, alias "El Brown", líder de la clica Vatos Locos, de la pandilla del Barrio 18, quien evadió la seguridad de la referida prisión, fue detenido en un operativo policial por policías de la comisaría de Escuintla, en el kilómetro 82 jurisdicción de La Democracia, Escuintla.
En ese momento, el sospechoso intentó escapar a bordo de un vehículo tipo camioneta junto a otros tres pandilleros que cooperaban para su evasión. Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) logró interceptarlos.
Los otros capturados fueron identificados como Cristian Gérard Orellana Peralta, de 26 años, alias "Lyro Scooby"; Héctor Mendoza de Paz, de 35 años, alias "El Engryboy"; y Carlily Analys Coronado Barrios, de 30 años, alias "Analys".
Arévalo destaca operativo
El presidente Bernardo Arévalo se pronunció a través de su cuenta de la red social X, antes Twitter, con respecto a la detención de alias "El Brown" y reiteró que se mantienen los esfuerzos por localizar al resto de prófugos.
"En las últimas horas recapturamos en Escuintla a otro reo proveniente de Fraijanes II, Nicolás Xantes Sis. Además, detuvimos a tres cómplices que intentaban esconderlo en un vehículo", escribió.
"Como dijimos: no quedará ni uno libre. Seremos implacables con ellos y con quienes intenten ayudarlos", concluyó.
Más recapturas
El Gobierno de Guatemala informó el pasado sábado de la recaptura de otros dos pandilleros que hacen parte de la veintena de reos fugados del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II. La PNC detalló que la recaptura se logró gracias a "información de fuentes humanas" en Huehuetenango.
Los capturados fueron identificados como Melcin Gabriel De León, alias "Liro Strong" (en lugar de Little Strong), y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Monstruo o Espectro".
El pasado 13 de octubre, las autoridades reportaron la recaptura del primero de los fugados, identificado como Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon", solo un día después de que se confirmara la evasión carcelaria de integrantes de la pandilla Barrio 18, declarada como organización terrorista por Estados Unidos.