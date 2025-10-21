 Arévalo tras recaptura de reo fugado: 'seremos implacables'
Nacionales

Arévalo tras recaptura de otro reo fugado: "Seremos implacables con ellos"

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que "no quedará ni uno libre", al referirse a la búsqueda de los reos evadidos de la cárcel Fraijanes II.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 6 de octubre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 6 de octubre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Durante la madrugada de este martes, 21 de octubre, se confirmó la recaptura de otro de los reos fugados de la cárcel Fraijanes II, con lo que suman cuatro los detenidos y 16 prófugos pendientes de ser ubicados. Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos activos para dar con su paradero.

Nicolás Xantes Sis, de 43 años, alias "El Brown", líder de la clica Vatos Locos, de la pandilla del Barrio 18, quien evadió la seguridad de la referida prisión, fue detenido en un operativo policial por policías de la comisaría de Escuintla, en el kilómetro  82 jurisdicción de La Democracia, Escuintla.

En ese momento, el sospechoso intentó escapar a bordo de un vehículo tipo camioneta junto a otros tres pandilleros que cooperaban para su evasión. Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) logró interceptarlos.

Los otros capturados fueron identificados como Cristian Gérard Orellana Peralta, de 26 años, alias "Lyro Scooby"; Héctor Mendoza de Paz, de 35 años, alias "El Engryboy"; y Carlily Analys Coronado Barrios, de 30 años, alias "Analys".

Arévalo destaca operativo

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció a través de su cuenta de la red social X, antes Twitter, con respecto a la detención de alias "El Brown" y reiteró que se mantienen los esfuerzos por localizar al resto de prófugos.

"En las últimas horas recapturamos en Escuintla a otro reo proveniente de Fraijanes II, Nicolás Xantes Sis. Además, detuvimos a tres cómplices que intentaban esconderlo en un vehículo", escribió.

"Como dijimos: no quedará ni uno libre. Seremos implacables con ellos y con quienes intenten ayudarlos", concluyó.

Más recapturas

El Gobierno de Guatemala informó el pasado sábado de la recaptura de otros dos pandilleros que hacen parte de la veintena de reos fugados del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II. La PNC detalló que la recaptura se logró gracias a "información de fuentes humanas" en Huehuetenango.

Los capturados fueron identificados como Melcin Gabriel De León, alias "Liro Strong" (en lugar de Little Strong), y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Monstruo o Espectro".

El pasado 13 de octubre, las autoridades reportaron la recaptura del primero de los fugados, identificado como Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon", solo un día después de que se confirmara la evasión carcelaria de integrantes de la pandilla Barrio 18, declarada como organización terrorista por Estados Unidos.

En Portada

Recapturan a alias el Brown, otro de los fugados de Fraijanes IIt
Nacionales

Recapturan a alias "el Brown", otro de los fugados de Fraijanes II

06:38 AM, Oct 21
De jugar con Cristiano Ronaldo a trabajar en la albañileríat
Deportes

De jugar con Cristiano Ronaldo a trabajar en la albañilería

07:40 AM, Oct 21
Furgón se parte en dos y bloquea paso en viaducto de zona 1t
Nacionales

Furgón se parte en dos y bloquea paso en viaducto de zona 1

07:12 AM, Oct 21
Video muestra brutal pelea entre motorista y piloto de grúa en zona 18t
Viral

Video muestra brutal pelea entre motorista y piloto de grúa en zona 18

08:28 AM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol Guatemalteco#liganacionalSeguridad vialEE.UU.PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos