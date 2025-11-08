Capturan a guardia del Sistema Penitenciario por fuga en Fraijanes II

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un guardia del Sistema Penitenciario (SP) implicado en la fuga de 20 reos Fraijanes II.
La captura del guardia Luis, de 39 años, se realizó en la aldea Tulumaje, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, por el delito asociación ilícita, abuso de autoridad y procuración a la impunidad o evasión, a solicitud de un juzgado de Guatemala de fecha 24 de octubre pasado.
El detenido quien fungía como guardia del sistema penitenciario, fue trasladado al juzgado correspondiente, para darle a conocer el motivo de su detención.
La investigación se deriva de la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 recluidos en Fraijanes II. El Sistema Penitenciario informó inicialmente de las fugas el pasado 12 de octubre, aunque las pesquisas del Ministerio Público señalan que las evasiones pudieron ocurrir entre el 8 y el 11 de octubre del presente año.
Hasta la fecha, cuatro de los 20 reos fugados han sido recapturados por las autoridades guatemaltecas.
Más capturas
Las autoridades informaron el pasado 25 de octubre de la aprehensión de 23 guardias del Sistema Penitenciario (SP), en el marco de la investigación por la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II.
Los 23 capturados, quienes formaban parte de la escuadra "A" y custodiaban a 256 reclusos de la pandilla Barrio 18, tenían órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes, siendo puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente, según informó el Ministerio Público.
La Fiscalía también solicitó órdenes de captura contra Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario, y Eladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide del Grupo B en Fraijanes II, ambos acusados de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión.
Además, se emitió orden de detención contra Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos, por los delitos de usurpación de funciones y cooperación en la evasión.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7*