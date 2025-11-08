 Violencia deja dos personas fallecidas
Nacionales

Violencia deja dos personas fallecidas

Durante la mañana de este sábado se reportaron dos hechos de violencia en distintos puntos del país.

Una persona fue asesinada en la zona 18. , Foto Bomberos Municipales
Una persona fue asesinada en la zona 18. / FOTO: Foto Bomberos Municipales

En distintos hechos de violencia ocurridos la mañana de este sábado 8 de noviembre se reportó la muerte de dos personas, informaron los cuerpos de socorro.

En la 6ta. calle manzana 5, frente al Lote 31 de Pinares del Norte, zona 18, personal de Bomberos Municipales recibieron la alerta de un ataque armado.

A la llegada de los paramédicos se estableció que un hombre de 51 años había fallecido a consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

El fallecido fue identificado por familiares como Víctor Hugo Prado Mancilla, de 51 años. 

Los Bomberos Voluntarios reportaron un hombre muerto durante un ataque armado en el barrio El Paraíso, Puerto de San José, Escuintla.

La víctima mortal de aproximadamente 63 años, no fue identificada.

Esto encontró el MP en inmueble por caso vinculado a contratistas del Estado

De acuerdo con la Fiscalía en el inmueble funge como sede de diversas empresas contratistas del Estado.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

