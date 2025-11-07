 Cuatro motoristas fallecen por accidentes y violencia
Cuatro motoristas mueren tras hechos viales y de violencia

Los incidentes ocurrieron en sectores de los departamentos de Guatemala y Chimaltenango.

., Bomberos Municipales Departamentales
. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Cuatro motoristas perdieron la vida como resultado de accidentes de tránsito y hechos de violencia ocurridos durante horas de la madrugada de este viernes, 7 de noviembre, en diferentes puntos de los departamentos de Guatemala y Chimaltenango.

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que una persona de sexo masculino que se movilizaba en motocicleta colisionó en la parte trasera de un vehículo de transporte pesado. Esto ocurrió en el kilómetro 17 de ruta al Pacífico, en jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

"Elementos de la estación de Bárcena, a bordo de la unidad RD-51, informaron que al llegar al punto y realizar la respectiva evaluación la víctima ya no contaba con signos vitales", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Por aparte, la misma institución de socorro dio a conocer que otro hombre que se movilizaba en una motocicleta fue atropellado por un vehículo en el Kilómetro 26 de la ruta al Pacífico.

A este punto acudieron los técnicos en urgencias médicas de la estación de Bárcena, a bordo de la unidad A-58-01, quienes confirmaron que la persona afectada ya no contaba con signos vitales.

Según Chacaj, los bomberos se encuentran en el lugar en espera de las autoridades correspondientes.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Amatitlán indicó que se mantiene la regulación en el área, ya que la circulación es lenta debido a un cierre implementado tras el hecho de violencia que cobró la vida de esta persona. Solo hay un carril habilitado para el paso vehicular., por lo que se pidió precaución a los usuarios.

La entidad también dio a conocer que no se permitirá el ingreso de buses extraurbanos ni transporte pesado al casco urbano de Amatitlán mientras se mantengan las diligencias por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en este sector.

El tercer caso en el que un motorista perdió la vida ocurrió en el kilómetro 54 de la ruta Interamericana, en el paso a desnivel de Chimaltenango. El conductor fue atropellado por un automovilista no identificado.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de El Tejar atendieron la emergencia, pues fueron notificados con respecto a un fuerte hecho vial que aparentemente había dejado a una persona herida.

Sin embargo, los socorristas informaron que al llegar al lugar y evaluar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales por lo que proceden a notificar a las autoridades correspondientes.

Motorista pierde la vida tras ser agredido

Los Bomberos Voluntarios reportaron que durante la madrugada de este viernes se registró un ataque armado en la 7ª avenida y 8ª calle de la colonia La Reformita, zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

El piloto de una motocicleta fue atacado a balazos por sujetos desconocidos. Las heridas que sufrió fueron de gravedad y, al momento de ser evaluado por los técnicos en urgencias médicas, se confirmó que carecía de signos vitales.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

