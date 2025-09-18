 Rescatan a niña secuestrada en Chimaltenango
Nacionales

Secuestro en Chimaltenango: Un extrabajador de la familia implicado, ¿qué se sabe?

La menor secuestrada fue encontrada por la policía atada de las manos y piernas con cinta adhesiva y ya se logró su liberación.

Los detenidos son un una mujer y un hombre. Este último trabajó para la familia de la víctima.
Los detenidos son un una mujer y un hombre. Este último trabajó para la familia de la víctima. / FOTO: PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, en horas de la noche de pasado miércoles 17 de septiembre, se implementó un operativo en el que fue rescatada una niña que estaba secuestrada y fue capturada una pareja de presuntos plagiarios, quienes exigían Q2 millones para su liberación.

De acuerdo con el informe emitido por la institución, el plagio ocurrió el 15 de septiembre en la aldea Los Lanos, Zaragoza, Chimaltenango. Minutos después, un secuestrador se comunicó vía telefónica con la familia y exigió la suma millonaria  a cambio de liberar con vida a la niña.

La familia puso de conocimiento a las autoridades sobre esta situación, por lo que de inmediato se implementó el trabajo de inteligencia y estrategia de negociación a cargo de investigadores del Comando Antisecuestros.

En el marco de las investigaciones, en las últimas horas se pudo identificar la ubicación de la víctima y poner en marcha las acciones para proceder a su liberación.

"La inmediata denuncia de los padres fue vital para que los expertos de PNC realizaran un trabajo preciso que culminó con la liberación de la niña y la captura de los presuntos plagiarios. Mientras tanto, la investigación sigue", indicó el Departamento de Comunicación de la institución.

Extrabajador de familia implicado

Según la información compartida sobre este caso, los detenidos por presuntamente estar implicados en el caso de secuestro fueron identificados como:

  • Helen Andrea Mishell Raquec Jocholá, de 25 años.
  • Germán Servando Pérez Pérez, de 31 años.

De forma preliminar se conoció que ambos tienen una relación de pareja y habrían trabajado en conjunto para privar de su libertad a la menor y buscar obtener el alta suma de dinero.

Además, los padres de la niña reconocieron al hombre detenido como un extrabajador de la familia.

El operativo permitió establecer que estas personas tenían secuestrada la niña, atada de las manos y piernas con cinta adhesiva y, de acuerdo con la policía, "bajo condiciones inhumanas".

"Así la encontraron policías del Comando Antisecuestros  que la liberaron sana, salva y sin pagar un centavo a criminales", destacó la PNC.

La inmediata denuncia de los padres fue vital para que los expertos de PNC realizaran un trabajo preciso que culminó con la liberación de la niña y la captura de los presuntos plagiarios, los primeros, porque la investigación sigue.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

