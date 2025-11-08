Esto encontró el MP en inmueble por caso vinculado a contratistas del Estado

La Fiscalía contra la Corrupción, realizó un allanamiento en un inmueble en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, en seguimiento a una investigación iniciada de oficio con relación a supuestas irregularidades que vincularían a empresas contratistas del Estado.
El Ministerio Público (MP) dio a conoce este sábado 8 de noviembre los resultados de dicha diligencia ejecutada con el acompañamiento de la Fiscalía Regional Metropolitana y de la Policía Nacional Civil (PNC).
Como resultado de la diligencia se secuestraron múltiples indicios que fortalecerán la investigación.
Entre estos se encuentran cuatro rótulos con nombres de supuestas empresas, 15 equipos de cómputo, documentos y una USB.
La Fiscalía informó que la investigación fue iniciada de oficio, derivada de información divulgada en medios de comunicación y redes sociales, relacionada con la existencia de un inmueble que funge como sede de diversas empresas contratistas del Estado, aunque su apariencia no refleja la capacidad operativa que reportan, entre otras supuestas irregularidades, detalló.
Reciente caso revelado por el MP
El Ministerio Público presentó recientemente el caso "Unops: Corrupción Presidencial", en el que se señalan anomalías en el marco del convenio suscrito por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con esa oficina para la adquisición de insumos y medicamentos.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, señaló durante una conferencia de prensa que se han recibido denuncias donde se señala que el presidente Bernardo Arévalo se ha beneficiado del apoyo de entes internacionales y se mencionan irregularidades puntualmente sobre el tema del acuerdo de salud con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
Según indicó, en abril de 2024 se denunció que, tanto en su campaña electoral como ya en su calidad de mandatario, Arévalo se ha beneficiado del apoyo de distintas entidades como la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, el partido Demócrata de los Estados Unidos y la Unión Europea.
En ese contexto, se investigan supuestas anomalías en el marco de la firma del convenio entre Unops y la cartera de Salud, pues además de que, según la FECI, no se contó con el aval del Congreso, se han detectado mala calidad de medicamentos.