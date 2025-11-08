 PNC descubre revólver oculto en un peluche en zona 11
Nacionales

PNC descubre revólver oculto en un peluche en zona 11

Sospechoso llevaba un revólver dentro de peluche en la colonia Las Charcas, zona 11.

Revólver dentro de caja de regalo alerta a vecinos.
Revólver dentro de caja de regalo alerta a vecinos. / FOTO: PNC

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a través de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA), incautaron un arma de fuego que estaba oculta dentro de un peluche, el cual se encontraba envuelto en una caja que simulaba ser un regalo.

La acción policial se realizó tras recibir una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de una persona sospechosa en la colonia Las Charcas, zona 11 de la ciudad.

Detenido en zona 11

Durante la intervención, los agentes identificaron al sospechoso como Carlos "N", de 47 años. A este se le decomisó un revólver calibre .38 marca Ranger, que carecía de la documentación legal correspondiente.

Las autoridades indicaron que la incautación forma parte de los esfuerzos de la PNC por prevenir delitos relacionados con armas de fuego y garantizar la seguridad en la comunidad. El sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se inicien las diligencias correspondientes.

Emisoras  Escúchanos