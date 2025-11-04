 Exsubdirector de Fraijanes II procesado por fuga de reos
Nacionales

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reos

Víctor Alveño, señalado de dos delitos, permanecerá en prisión mientras avanza la investigación del caso.

Compartir:
El exsubdirector de la cárcel Fraijanes II, Víctor Alveño, en Tribunales el martes 4 de noviembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El exsubdirector de la cárcel Fraijanes II, Víctor Alveño, en Tribunales el martes 4 de noviembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Juzgado Tercero Penal resolvió este martes, 4 de noviembre, ligar a proceso al exsubdirector del grupo B de la cárcel Fraijanes IIVíctor Arnoldo Alveño Barco, por su presunta participación en la fuga de 20 reos del referido centro de detención.

El exfuncionario del Sistema Penitenciario fue ligado a proceso por los delitos de cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes.

Asimismo, el juez Julio Vásquez Xol resolvió enviar a prisión preventiva al sindicado mientras se desarrolla la investigación en su contra.

Guardias penitenciarios también son señalados por fuga de pandilleros

Las autoridades informaron el pasado 25 de octubre de la aprehensión de 23 guardias del Sistema Penitenciario (SP), en el marco de la investigación por la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II.

El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional Civil, dirigió las diligencias en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, en el sureste de la Ciudad de Guatemala, y simultáneamente hizo allanamientos en inmuebles en dos zonas de la capital guatemalteca con el objetivo de fortalecer la investigación denominada 'Corrupción en el Sistema Penitenciario'.

Los 23 capturados, quienes formaban parte de la escuadra "A" y custodiaban a 256 reclusos de la pandilla Barrio 18, tenían órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes, siendo puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente, según informó el Ministerio Público.

La Fiscalía también solicitó órdenes de captura contra Ludin Astolfo Godínez, exdirector del Sistema Penitenciario, y Eladio Antonio Ramos Ramírez, exalcaide del Grupo B en Fraijanes II, ambos acusados de incumplimiento de deberes y cooperación en la evasión.

Además, se emitió orden de detención contra Claudia del Rosario Palencia Morales, exviceministra de Antinarcóticos, por los delitos de usurpación de funciones y cooperación en la evasión.

La investigación se deriva de la fuga de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 recluidos en Fraijanes II. El Sistema Penitenciario informó inicialmente de las fugas el pasado 12 de octubre, aunque las pesquisas del Ministerio Público señalan que las evasiones pudieron ocurrir entre el 8 y el 11 de octubre del presente año.

Hasta la fecha, cuatro de los 20 reos fugados han sido recapturados por las autoridades guatemaltecas.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reost
Nacionales

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reos

10:04 AM, Nov 04
Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatoriast
Deportes

Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatorias

07:44 AM, Nov 04
Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallecet
Nacionales

Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallece

09:35 AM, Nov 04
VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapat
Nacionales

VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapa

09:26 AM, Nov 04

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateSeguridadFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos