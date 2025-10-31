 Recapturado tras fuga en Fraijanes II: Nuevo proceso penal
Nacionales

Recapturado tras fugarse de Fraijanes II enfrentará proceso penal

Alias "Black Demon", integrante del Barrio 18, es señalado del delito de evasión.

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “Black Demon”, reo fugado de Fraijanes II., .
Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “Black Demon”, reo fugado de Fraijanes II. / FOTO: .

El Juzgado Cuarto Penal resolvió este viernes, 31 de octubre, ligar a proceso a Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon", integrante de la clica "Latin Family" de la pandilla del Barrio 18, por el delito de evasión, quien se había fugado de la cárcel Fraijanes II.

Fajardo es el primero de los 20 reos fugados del referido centro carcelario que fue recapturado por las autoridades. La audiencia de primera declaración por el caso que se sigue en su contra tras la evasión se llevó a cabo esta mañana.

En el marco de la diligencia, la Fiscalía presentó los indicios correspondientes para respaldar los señalamientos en su contra. Tras analizar sus argumentos y los planteamientos de la defensa, el juez a cargo del caso resolvió dictar auto de procesamiento contra el sindicado.

Fajardo Revolorio fue capturado en 2004 por presuntamente haber participado en la masacre de cuatro menores y su madre. Permanecía recluido en Fraijanes II, pero en las últimas semanas evadió la seguridad y dejó esas instalaciones, al igual que otros 19 privados de libertad.

Fue recapturado el 13 de octubre en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. El sospechoso iba armado con una pistola con reporte de robo del 19 de mayo en San Miguel Petapa.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

Recapturado tras fugarse de Fraijanes II enfrentará proceso penal
