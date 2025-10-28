Fuga de reos: Exsubdirector de cárcel comparece a audiencia

El exsubdirector de la cárcel Fraijanes II, Víctor Alveño, fue trasladado este martes 28 de octubre a la Torre de Tribunales para comparecer en audiencia en seguimiento del caso que se sigue por la fuga de 20 privados de libertad de ese centro de detención.
El expediente judicial está a cargo del Juzgado Tercero Penal, que llevará a cabo la audiencia de primera declaración contra el extrajador penitenciario. En esta fase, se definirá si enfrentará o no proceso penal y si deberá permanecer en prisión.
En sus declaraciones que brindó antes de ingresar a la sala, el sindicado indicó que en la requisa desarrollada el 8 de octubre sí estaban presentes todos los privados de libertad. Recordó que en esa ocasión participaron todas las autoridades de la materia, a diferencia de la diligencia desarrollada el 11 de ese mismo mes, cuando solo llegó la Policía Nacional Civil.
Por aparte, aseguró que es raro que las cámaras no funcionaban durante la evasión de reos y se preguntó por qué altos funcionarios no están siendo procesados debido a la gravedad de lo ocurrido.
Al ser consultado con respecto a lo que espera de este proceso que recién inicia en su contra, el exfuncionario indicó: "Solo exijo que investiguen bien, verdad, porque solamente mediante pruebas se pueden aclarar las cosas".
El entrevistado indicó que solo hizo tres turnos como jefe del grupo B en esa prisión y espera resolver su situación legal de una forma en que se esclarezca lo ocurrido.
El juzgado no llevó a cabo la audiencia respectiva contra el exsubdirector debido a diferentes circunstancias, por lo que se deberá reprogramar.
Alveño fue capturado en el marco de operativos realizados la semana pasada por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil dentro del caso denominado "Corrupción en el Sistema Penitenciario".
Detenidos 23 guardias penitenciarios
Las autoridades guatemaltecas informaron el pasado sábado de la aprehensión de 23 guardias del Sistema Penitenciario (SP), en el marco de la investigación por la reciente fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II.
El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), dirigió las diligencias en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, en el sureste de la Ciudad de Guatemala, y simultáneamente hizo allanamientos en inmuebles en dos zonas de la capital con el objetivo de fortalecer la investigación denominada 'Corrupción en el Sistema Penitenciario'.
Los 23 capturados, quienes formaban parte de la escuadra "A" y custodiaban a 256 reclusos de la pandilla Barrio 18, tenían órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de cooperación para la evasión e incumplimiento de deberes, siendo puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente, según informó el Ministerio Público.
