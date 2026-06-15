Arévalo destaca respuesta a emergencias climáticas

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este lunes, 15 de junio, al impacto de las lluvias en el territorio nacional, que durante la presente temporada ha cobrado la vida de siete personas y ha dejado a más de 6 mil afectadas por distintos incidentes. Asimismo, destacó la respuesta que está dando el Gobierno y las medidas implementadas para fortalecer las instituciones.
"Queremos enviar un mensaje claro al país: las emergencias climáticas en Guatemala son una realidad que no podemos evitar por efecto posición geográfica. La forma en que se enfrentan hace la diferencia", dijo al inicio de su intervención en la conferencia de prensa "La Ronda", que brindó desde las instalaciones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), en la Ciudad de Guatemala.
"No podemos impedir que nos lleguen lluvias intensas, tormentas o que haya momentos de sequía, lo que sí podemos hacer es prepararnos mejor, usar la ciencia para medir los riesgos, coordinar e inclusive, en aquellos casos donde es posible, prevenir y responder con eficiencia para proteger a las familias guatemaltecas", continuó.
Señala falta de acciones a favor de la ciudadanía
Según expresó el gobernante, durante demasiado tiempo las emergencias encontraban a Guatemala con instituciones no fortalecidas y con personal priorizando sus necesidades propias, en lugar de las de la ciudadanía en general. Lamentó que se haya dado ese tipo de escenarios y consideró que han sido muchos los casos donde fue visible esta problemática.
También indicó que la actualidad es distinta, pues su administración está fortaleciendo las instituciones, la capacidad de planificar y de buscar reducir los efectos del impacto de lo inevitable, como las emergencias climáticas, y hacerlo con acciones fiables, con información, donde se evidencia la coordinación interinstitucional y cada institución actúa cumpliendo la parte de lo que le corresponde para lograr llevarle un mayor nivel de protección a la población.
Arévalo añadió que se han tenido carreteras con baja calidad, caminos rurales descuidados durante años, puentes que se caen una y otra vez, porque cada vez que se hacen los vuelven a construir mal. Obras sin mantenimiento, abandono de comunidades, muchas veces, según sus palabras, las que no representaban votos importantes. También obras construidas para aparentar, inaugurar y tomarse fotos, pero no para servir realmente.
"En estos momentos salen a luz consecuencias años abandono y corrupción, pero también evidencia de diferencia cuando un gobierno fortalece sus instituciones y las orienta para trabajar y preparar a la sociedad a enfrentar estas situaciones inevitables", expresó.
Destaca acciones de respuesta y fortalecimiento de la infraestructura
El mandatario señaló que ahora se cuenta con instituciones que trabajan de manera coordinada, entre ellas, el Insivumeh, la Conred, ministerios, gobernaciones departamentales y autoridades municipales, que están implementando medidas para que el país esté preparado ante el pronóstico meteorológico que se tiene.
Aseguró que los recursos, según él, siguen siendo, "como siempre, limitados", pero aseguró que el gobierno hace el mejor aprovechamiento posible de los recursos para sacarle la mejor utilidad para la mitigación, "sacando hasta la última gota de eficiencia a cada centavo del presupuesto asignado".
Sumado a esto, destacó finalmente que se atienden otras cuestiones urgentes como el mantenimiento de carreteras existentes, a la vez que se apuesta por grandes proyectos de infraestructura; y se agiliza el proceso de desarrollo e inversión en puertos y aeropuertos, a la vez que se invierte para que se vean crecer y no solo mantenerse en buen estado.