 Arévalo destaca respuesta a emergencias climáticas

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Medio Tiempo
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

Arévalo destaca fortalecimiento de medidas para enfrentar emergencias climáticas

El presidente Bernardo Arévalo destacó el trabajo coordinado entre Insivumeh, Conred, ministerios y autoridades locales para atender las emergencias provocadas por las lluvias.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 15 de junio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 15 de junio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este lunes, 15 de junio, al impacto de las lluvias en el territorio nacional, que durante la presente temporada ha cobrado la vida de siete personas y ha dejado a más de 6 mil afectadas por distintos incidentes. Asimismo, destacó la respuesta que está dando el Gobierno y las medidas implementadas para fortalecer las instituciones.

"Queremos enviar un mensaje claro al país: las emergencias climáticas en Guatemala son una realidad que no podemos evitar por efecto posición geográfica. La forma en que se enfrentan hace la diferencia", dijo al inicio de su intervención en la conferencia de prensa "La Ronda", que brindó desde las instalaciones del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), en la Ciudad de Guatemala.

"No podemos impedir que nos lleguen lluvias intensas, tormentas o que haya momentos de sequía, lo que sí podemos hacer es prepararnos mejor, usar la ciencia para medir los riesgos, coordinar e inclusive, en aquellos casos donde es posible, prevenir y responder con eficiencia para proteger a las familias guatemaltecas", continuó.

Señala falta de acciones a favor de la ciudadanía

Según expresó el gobernante, durante demasiado tiempo las emergencias encontraban a Guatemala con instituciones no fortalecidas y con personal priorizando sus necesidades propias, en lugar de las de la ciudadanía en general. Lamentó que se haya dado ese tipo de escenarios y consideró que han sido muchos los casos donde fue visible esta problemática.

También indicó que la actualidad es distinta, pues su administración está fortaleciendo las instituciones, la capacidad de planificar y de buscar reducir los efectos del impacto de lo inevitable, como las emergencias climáticas, y hacerlo con acciones fiables, con información, donde se evidencia la coordinación interinstitucional y cada institución actúa cumpliendo la parte de lo que le corresponde para lograr llevarle un mayor nivel de protección a la población.

Arévalo añadió que se han tenido carreteras con baja calidad, caminos rurales descuidados durante años, puentes que se caen una y otra vez, porque cada vez que se hacen los vuelven a construir mal. Obras sin mantenimiento, abandono de comunidades, muchas veces, según sus palabras, las que no representaban votos importantes. También obras construidas para aparentar, inaugurar y tomarse fotos, pero no para servir realmente.

"En estos momentos salen a luz consecuencias años abandono y corrupción, pero también evidencia de diferencia cuando un gobierno fortalece sus instituciones y las orienta para trabajar y preparar a la sociedad a enfrentar estas situaciones inevitables", expresó.

Video: Lluvias arrastran vehículo y causan crecida del Río Villalobos

Vecinos compartieron las impresionantes imágenes del Río Villalobos, con una crecida causada por las lluvias de este sábado.

Destaca acciones de respuesta y fortalecimiento de la infraestructura

El mandatario señaló que ahora se cuenta con instituciones que trabajan de manera coordinada, entre ellas, el Insivumeh, la Conred, ministerios, gobernaciones departamentales y autoridades municipales, que están implementando medidas para que el país esté preparado ante el pronóstico meteorológico que se tiene.

Aseguró que los recursos, según él, siguen siendo, "como siempre, limitados", pero aseguró que el gobierno hace el mejor aprovechamiento posible de los recursos para sacarle la mejor utilidad para la mitigación, "sacando hasta la última gota de eficiencia a cada centavo del presupuesto asignado".

Sumado a esto, destacó finalmente que se atienden otras cuestiones urgentes como el mantenimiento de carreteras existentes, a la vez que se apuesta por grandes proyectos de infraestructura; y se agiliza el proceso de desarrollo e inversión en puertos y aeropuertos, a la vez que se invierte para que se vean crecer y no solo mantenerse en buen estado.

En Portada

Arévalo destaca visita de funcionarios a EE. UU. y fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizadot
Nacionales

Arévalo destaca visita de funcionarios a EE. UU. y fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado

04:57 PM, Jun 15
Elección de Contralor: Presidente del Congreso explica proceso y desafíost
Nacionales

Elección de Contralor: Presidente del Congreso explica proceso y desafíos

04:29 PM, Jun 15
¿Gaspi predijo su muerte? Los videos que alimentan una inquietante teoríat
Farándula

¿Gaspi predijo su muerte? Los videos que alimentan una inquietante teoría

02:37 PM, Jun 15
De juntar cartones a estrella internacional: la inspiradora historia de Darwin Núñezt
Universo Futbol

De juntar cartones a estrella internacional: la inspiradora historia de Darwin Núñez

04:05 PM, Jun 15
Comunicaciones anuncia la salida de José Corenat
Deportes

Comunicaciones anuncia la salida de José Corena

03:48 PM, Jun 15

Temas

Mundial 2026DestacadasGuatemalaFútbolCopa del Mundo#ViralesMundial2026redes socialesEstados UnidosFIFAPNCMéxico
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar