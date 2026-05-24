 Bomberos reportan accidentes viales con saldo de un muerto
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Bomberos Municipales reportan tres accidentes viales con saldo de un fallecido

Los cuerpos de socorro reportaron tres accidentes de tránsito esta madrugada, en uno de ellos falleció un motorista.

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En la zona 13 capitalina, un carro quedó volcado por causas que se ignoran., Bomberos Municipales.
En la zona 13 capitalina, un carro quedó volcado por causas que se ignoran. / FOTO: Bomberos Municipales.

El Cuerpo de Bomberos Municipales fue requerido para atender tres accidentes de tránsito durante la madrugada de este domingo, 24 de mayo de 2026, en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala. En uno de los percances falleció el conductor de una motocicleta, de 40 años aproximadamente.

Los rescatistas informaron que el accidente del motorista ocurrió en el bulevar La Tribuna, zona 5 de la Ciudad de Guatemala. Paramédicos indicaron que al llegar al lugar encontraron a un hombre que ya no contaba con signos vitales, luego de haber chocado de frente con un árbol del arriate central.

El segundo de los accidentes ocurrió en la 5ª. calle y 7ª. avenida de la zona 13 capitalina. Los rescatistas reportaron que en el lugar encontraron un carro que volcó tras estrellarse en contra de un poste del tendido eléctrico.

Dentro del vehículo encontraron a una mujer que fue auxiliada. Tras el rescate, los profesionales del cuerpo de rescatistas le dieron los primeros auxilios, logrando estabilizarla en el lugar; no se reportó su traslado a ningún centro asistencial.

En otros accidentes viales: Microbús choca contra muro causando heridos en zona 18

Microbús choca contra muro causando heridos en zona 18

Autoridades de tránsito reportaron que se implementó un cierre en el bulevar que conecta las colonias Maya y Limón de la zona 18 por un fuerte accidente vial.

Heridos y daños en la ruta al Pacífico

Bomberos Municipales también atendieron a los ocupantes de un carro que se accidentó en el kilómetro 13 de la carretera al Pacífico. En ese lugar, el automotor se salió de la pista cayendo a una hondonada.

Los rescatistas afirmaron que los ocupantes del carro fueron extraídos del automotor y llevados a una zona segura en donde fueron evaluados y se constató que no era necesario trasladarlos a ningún hospital.

En el tercero de los accidentes de tránsito únicamente se reportaron daños materiales. Según las imágenes compartidas por los rescatistas, el carro que se accidentó se identifica con las placas particulares 663 LQM.

Mientras tanto, en el bulevar La Tribuna, zona 5, fue acordonado el carril izquierdo de la pista que proviene del bulevar Vista Hermosa, para que los peritos del Ministerio Público realicen los trabajos de identificación del fallecido.

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