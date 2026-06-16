 Indignación en Israel por el acuerdo entre EE. UU. e Irán

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Internacionales

Indignación en Israel por el acuerdo entre EE. UU. e Irán

"Es un fracaso 100 %, un fracaso de nuestro Gobierno y de Trump"; Israel aún trata de digerir la inminente firma de un acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán.

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Indignación en Israel por el acuerdo entre EE. UU. e Irán, EFE
Indignación en Israel por el acuerdo entre EE. UU. e Irán / FOTO: EFE
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Israel aún trata de digerir la noticia de la inminente firma de un preliminar acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán, cuya negociación se ha prolongado durante tres meses, que está prevista para el próximo viernes en Suiza.

"Pienso que es un fracaso 100 %, un fracaso de nuestro Gobierno y de Trump. ¿Para qué sirvió la guerra? No sirvió para hacer que los israelíes estén más seguros", afirma Ana, una israelí de 24 años y raíces rusas, desde las calles de Jerusalén, citada por EFE.

En la calle Jaffa, la arteria comercial que trascurre desde Jerusalén Oeste hasta prácticamente la llamada 'línea verde' de la Ciudad Santa, la sensación generalizada es de decepción y hastío con el Gobierno actual, liderado por Benjamín Netanyahu, y que calibrará el grado de descontento social en las próximas elecciones generales, previstas para finales de octubre como máximo.

"Es un desastre, tiene que haber un cambio (de Gobierno)", sintetiza Hadás desde la terraza de uno de los escasos bares de Jerusalén habitualmente frecuentados por jóvenes de izquierdas.

El rechazo a la gestión de Netanyahu con respecto a la guerra de Irán y a los distintos frentes abiertos en Líbano con Hizbulá o los hutíes de Yemen se extiende también a los votantes de la derecha.

Como Erez, israelí de 64 años que se coloca "a la derecha del espectro político", y que reconoce que "el acuerdo, o lo que sabemos hasta ahora, no es bueno para Israel". "Hemos vuelto a la casilla de salida. Esperemos que haya un cambio de Gobierno en los próximos meses", añade en declaraciones a EFE desde una calle del centro de Jerusalén.

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Indignación en Israel por el acuerdo entre EE. UU. e Irán - EFE

Decepción y gratitud

EE. UU. e Irán alcanzaron un memorando de entendimiento que se centra en el fin de la guerra, el desbloqueo del estrecho de Ormuz, la liberación de fondos iraníes y las compensaciones para la reconstrucción en Irán.

El viernes se firmará el documento y comenzarán a abordarse asuntos clave como el enriquecimiento de uranio iraní, las reservas existentes y las necesidades nucleares de Irán, que prometen ser los puntos más divisivos de cara a una hipotética luz verde por parte de Donald Trump.

Entre los israelíes con los que pudo hablar EFE este martes, la figura del presidente estadounidense concentra un apoyo notable, en parte por su intermediación para conseguir el regreso de los rehenes de Gaza, pero la gratitud convive ahora con la "decepción" actual por llegar a un acuerdo con Teherán.

"Estoy un poco decepcionado (con Trump), él nos ayudó mucho, pero tiene un gran temperamento y quiere salirse de esto. Ha durado mucho para él", dijo Erez.

Por su parte, Ido, joven israelí de 24 años, considera que Trump se equivoca al confiar en los iraníes. "El hecho de que el presidente de EE. UU. no viva aquí le hace pensar que puede arreglarlo y que todo estará bien. Él habla de paz para todos. Sabemos que no durará", sentencia Ido.

Otras como Ana prefieren poner el foco en Netanyahu y, tras su cruce de declaraciones con el mandatario estadounidense, piden al primer ministro israelí "contener su ego". "Tenemos que mantener a EE. UU. con nosotros, tienen mucho poder y espero que Netanyahu vaya con Trump y no por su lado", expresó la joven, preocupada por los apoyos internacionales de su país en un momento en el que las relaciones personales entre Trump y Netanyahu están erosionadas.

*Con información de EFE

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