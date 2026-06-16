 Irán vs. EE. UU. en el Mundial 2026: ¿Qué tendría que pasar?
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Próximo
-- France France Senegal Senegal --
16 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¿Irán podría enfrentarse contra Estados Unidos en el Mundial 2026? Esto es lo que tendría que pasar

por Emisoras Unidas
Debut mundialista de Irán deja una imagen para la historia., Instagram/teammellifootball
Debut mundialista de Irán deja una imagen para la historia. / FOTO: Instagram/teammellifootball

Aunque actualmente se encuentran en grupos distintos, un duelo entre Irán y Estados Unidos todavía es una posibilidad en el Mundial 2026.

¿Irán podría enfrentarse contra Estados Unidos en el Mundial 2026? La pregunta ha comenzado a tomar fuerza entre los aficionados al fútbol. Lo anterior, debido a la histórica rivalidad política entre ambas naciones y al atractivo deportivo que representaría un choque de estas características en la máxima competición del balompié.

Tras el sorteo del Mundial 2026, ambas selecciones quedaron ubicadas en grupos diferentes, por lo que no existe la posibilidad de un enfrentamiento durante la fase de grupos.  Sin embargo, el formato del torneo sí permite que los dos equipos se crucen más adelante en las rondas eliminatorias si logran avanzar entre los mejores de sus respectivos sectores.

Estados Unidos inició su participación con una contundente victoria de 4-1 sobre Paraguay, resultado que lo coloca como uno de los candidatos a avanzar a los dieciseisavos de final.  Por su parte, Irán debutó con un emocionante empate 2-2 frente a Nueva Zelanda, manteniendo intactas sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda.

Con el nuevo formato de 48 selecciones, el Mundial 2026 cuenta con más cruces posibles en las etapas eliminatorias.  Esto aumenta considerablemente las probabilidades de que selecciones que no comparten grupo puedan encontrarse en dieciseisavos, octavos, cuartos de final o incluso en instancias más avanzadas.

Más del Mundial 2026

La posibilidad de un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos genera una atención especial debido a los antecedentes entre ambos países.  En el Mundial de Francia 1998 protagonizaron uno de los partidos más recordados de la historia del torneo, cuando los iraníes sorprendieron con una victoria de 2-1.

Décadas después, volvieron a verse las caras en Catar 2022, donde los estadounidenses se impusieron por 1-0 para avanzar a los octavos de final.

Así será el Mundial 2030: seis países, tres continentes y una celebración histórica

La edición que celebrará los 100 años del torneo tendrá una organización inédita que unirá continentes y ciudades.

Más allá del contexto político que suele rodear estos encuentros, un eventual duelo en el Mundial 2026 tendría un enorme interés deportivo.  Ambas selecciones han mostrado crecimiento en los últimos años y cuentan con futbolistas capaces de marcar diferencias en momentos decisivos.

Etiquetas
Estados UnidosFútbolIránMundial 2026Enfrentamientorivalidaduniversofutbol

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver