Irán vs. EE. UU. en el Mundial 2026: ¿Qué tendría que pasar?

Aunque actualmente se encuentran en grupos distintos, un duelo entre Irán y Estados Unidos todavía es una posibilidad en el Mundial 2026.

¿Irán podría enfrentarse contra Estados Unidos en el Mundial 2026? La pregunta ha comenzado a tomar fuerza entre los aficionados al fútbol. Lo anterior, debido a la histórica rivalidad política entre ambas naciones y al atractivo deportivo que representaría un choque de estas características en la máxima competición del balompié.

Tras el sorteo del Mundial 2026, ambas selecciones quedaron ubicadas en grupos diferentes, por lo que no existe la posibilidad de un enfrentamiento durante la fase de grupos. Sin embargo, el formato del torneo sí permite que los dos equipos se crucen más adelante en las rondas eliminatorias si logran avanzar entre los mejores de sus respectivos sectores.

Estados Unidos inició su participación con una contundente victoria de 4-1 sobre Paraguay, resultado que lo coloca como uno de los candidatos a avanzar a los dieciseisavos de final. Por su parte, Irán debutó con un emocionante empate 2-2 frente a Nueva Zelanda, manteniendo intactas sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda.

Con el nuevo formato de 48 selecciones, el Mundial 2026 cuenta con más cruces posibles en las etapas eliminatorias. Esto aumenta considerablemente las probabilidades de que selecciones que no comparten grupo puedan encontrarse en dieciseisavos, octavos, cuartos de final o incluso en instancias más avanzadas.

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La posibilidad de un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos genera una atención especial debido a los antecedentes entre ambos países. En el Mundial de Francia 1998 protagonizaron uno de los partidos más recordados de la historia del torneo, cuando los iraníes sorprendieron con una victoria de 2-1.

Décadas después, volvieron a verse las caras en Catar 2022, donde los estadounidenses se impusieron por 1-0 para avanzar a los octavos de final.

Así será el Mundial 2030: seis países, tres continentes y una celebración histórica La edición que celebrará los 100 años del torneo tendrá una organización inédita que unirá continentes y ciudades.

Más allá del contexto político que suele rodear estos encuentros, un eventual duelo en el Mundial 2026 tendría un enorme interés deportivo. Ambas selecciones han mostrado crecimiento en los últimos años y cuentan con futbolistas capaces de marcar diferencias en momentos decisivos.

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