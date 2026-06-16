 Mundial 2030: Seis Países, Tres Continentes
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-- France France Senegal Senegal --
16 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Así será el Mundial 2030: seis países, tres continentes y una celebración histórica

por Emisoras Unidas
Mundial 2026, Mundial 2026
Mundial 2026 / FOTO: Mundial 2026

La edición que celebrará los 100 años del torneo tendrá una organización inédita que unirá continentes y ciudades.

El Mundial 2030 será uno de los eventos deportivos más ambiciosos y sorprendentes de la historia del fútbol.  La edición que conmemorará el centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930, contará con un formato sin precedentes al celebrarse en seis países distribuidos en tres continentes.

Las sedes principales estarán ubicadas en España, Portugal y Marruecos, naciones que fueron confirmadas como anfitrionas oficiales del torneo.  Sin embargo, la gran novedad será que los partidos inaugurales se disputarán en Sudamérica, específicamente en Argentina, Uruguay y Paraguay, como homenaje a los orígenes de la competencia más importante del fútbol mundial.

La idea detrás de este formato es celebrar los 100 años de historia del torneo con una edición única. Uruguay, país donde se disputó el primer Mundial en 1930, albergará uno de los encuentros inaugurales en el histórico Estadio Centenario de Montevideo.  Argentina y Paraguay también tendrán un partido especial antes de que la competición continúe en Europa y África.

En total, el campeonato se desarrollará principalmente en España, Portugal y Marruecos, donde se disputará la mayor parte de la fase de grupos y todas las rondas decisivas.  Entre las sedes más destacadas aparecen el Santiago Bernabéu y el Camp Nou en España, el Estádio da Luz en Portugal y el nuevo Estadio Hassan II de Casablanca, en Marruecos, proyectado para convertirse en uno de los recintos más grandes del mundo.

Más del Mundial 2030

Aunque el formato oficial apunta a mantener las 48 selecciones que debutan en el Mundial 2026, existe una propuesta presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol para ampliar el torneo a 64 equipos.  La iniciativa está siendo analizada y todavía no existe una decisión definitiva sobre si será aplicada para la edición centenaria.

Otro aspecto histórico será la dimensión geográfica del evento. Nunca antes una un mundial había sido organizada por seis países y tres continentes distintos.

Messi y su conmovedora foto para motivar a la selección de Argentina en el Mundial 2026

Un simple mensaje de Lionel Messi bastó para revolucionar las redes y aumentar la expectativa de los aficionados argentinos antes del debut de la Albiceleste.

Europa, África y Sudamérica compartirán el protagonismo en una competición que busca convertirse en la más grande jamás realizada.

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