Mundial 2030: Seis Países, Tres Continentes

La edición que celebrará los 100 años del torneo tendrá una organización inédita que unirá continentes y ciudades.

El Mundial 2030 será uno de los eventos deportivos más ambiciosos y sorprendentes de la historia del fútbol. La edición que conmemorará el centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930, contará con un formato sin precedentes al celebrarse en seis países distribuidos en tres continentes.

Las sedes principales estarán ubicadas en España, Portugal y Marruecos, naciones que fueron confirmadas como anfitrionas oficiales del torneo. Sin embargo, la gran novedad será que los partidos inaugurales se disputarán en Sudamérica, específicamente en Argentina, Uruguay y Paraguay, como homenaje a los orígenes de la competencia más importante del fútbol mundial.

La idea detrás de este formato es celebrar los 100 años de historia del torneo con una edición única. Uruguay, país donde se disputó el primer Mundial en 1930, albergará uno de los encuentros inaugurales en el histórico Estadio Centenario de Montevideo. Argentina y Paraguay también tendrán un partido especial antes de que la competición continúe en Europa y África.

En total, el campeonato se desarrollará principalmente en España, Portugal y Marruecos, donde se disputará la mayor parte de la fase de grupos y todas las rondas decisivas. Entre las sedes más destacadas aparecen el Santiago Bernabéu y el Camp Nou en España, el Estádio da Luz en Portugal y el nuevo Estadio Hassan II de Casablanca, en Marruecos, proyectado para convertirse en uno de los recintos más grandes del mundo.

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Aunque el formato oficial apunta a mantener las 48 selecciones que debutan en el Mundial 2026, existe una propuesta presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol para ampliar el torneo a 64 equipos. La iniciativa está siendo analizada y todavía no existe una decisión definitiva sobre si será aplicada para la edición centenaria.

Otro aspecto histórico será la dimensión geográfica del evento. Nunca antes una un mundial había sido organizada por seis países y tres continentes distintos.

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Europa, África y Sudamérica compartirán el protagonismo en una competición que busca convertirse en la más grande jamás realizada.

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