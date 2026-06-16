Mundial: Foto inspiradora de Messi para motivar a Argentina

Un simple mensaje de Lionel Messi bastó para revolucionar las redes y aumentar la expectativa de los aficionados argentinos antes del debut de la Albiceleste.

A pocas horas del esperado debut de Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo el gran líder de la Albiceleste. El capitán argentino compartió un breve mensaje en redes sociales que rápidamente se hizo viral y encendió la ilusión de millones de aficionados que sueñan con ver nuevamente a su selección levantar el trofeo más importante del fútbol.

La publicación llegó después de uno de los últimos entrenamientos del equipo dirigido por Lionel Scaloni en Kansas City, donde Argentina afina los detalles para enfrentar a Argelia en su primer compromiso del Grupo J. En la imagen difundida por el astro rosarino aparece todo el plantel reunido durante la práctica, acompañado por una sola palabra: "Juntos", además de un emoji de la bandera argentina.

Messi - Messi

Aunque el mensaje fue breve, los aficionados interpretaron la publicación como una muestra de unión y compromiso de un equipo que llega al torneo con la misión de defender el título conseguido en Catar 2022. En cuestión de minutos, la imagen acumuló miles de reacciones y comentarios de apoyo provenientes de distintas partes del mundo.

La expectativa alrededor de Messi es enorme. El delantero de 38 años está listo para disputar su sexto mundial, convirtiéndose en el primer futbolista en alcanzar esa marca histórica. Además, el encuentro ante Argelia podría representar su partido número 200 con la selección absoluta de Argentina, otro registro que agranda aún más su legado.

Más del debut de Messi

En la previa del debut, Scaloni fue consultado sobre el estado físico del capitán y aseguró que se encuentra en buenas condiciones para competir. El entrenador destacó que Messi continúa siendo una pieza fundamental dentro y fuera del campo, mientras que varios de sus compañeros resaltaron el liderazgo y la influencia que ejerce sobre el grupo.

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Cabe destacar que, Argentina llega al Mundial 2026 como una de las grandes favoritas al título.

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