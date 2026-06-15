 Expulsión de árbitro del Mundial 2026 por gesto racista
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
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13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
83
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Piden expulsar a árbitro del Mundial 2026 por hacer gesto vinculado al supremacismo blanco

por Emisoras Unidas
Mundial 2026, Mundial 2026
Mundial 2026 / FOTO: Mundial 2026

Un árbitro del Mundial 2026 se encuentra en el ojo del huracán tras un gesto captado por las cámaras que desató una intensa polémica.

Una nueva polémica sacude al Mundial 2026, en las últimas horas, un árbitro del sistema VAR quedó en el centro de la controversia. Lo anterior, luego de que realizara un gesto con la mano durante una transmisión oficial, situación que generó fuertes críticas y pedidos para que sea retirado del torneo.

El protagonista del incidente es el árbitro australiano Shaun Evans, quien forma parte del equipo de revisión de video. La controversia surgió durante la previa del encuentro entre Alemania y Curazao, cuando las cámaras enfocaron brevemente a los oficiales encargados del VAR.

En ese momento, Evans apareció realizando un gesto conocido popularmente como la señal de "OK", aunque en una posición que algunos grupos han relacionado con movimientos de supremacía blanca. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y provocaron una ola de reacciones entre aficionados y organizaciones que monitorean actos discriminatorios dentro del fútbol.

De hecho, uno de los observatorios encargados de vigilar posibles expresiones racistas durante el Mundial 2026 solicitó formalmente que el árbitro sea apartado de sus funciones mientras se investiga lo ocurrido. Sin embargo, el caso no está exento de debate. Diversos especialistas recordaron que ese mismo gesto también forma parte de un juego popular conocido como "circle game", una broma ampliamente difundida en países de habla inglesa.

Más de la polémica en el Mundial 2026

Debido a ello, todavía no existe una conclusión definitiva sobre las intenciones reales del árbitro australiano. El símbolo ha sido objeto de controversia en los últimos años, aunque tradicionalmente representa una señal de aprobación, algunas organizaciones han advertido que grupos extremistas comenzaron a utilizarlo como una forma de identificación.

Lo anterior ha provocado que cualquier aparición pública del gesto genere sospechas y revisiones adicionales.

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Hasta el momento, ni Evans ni las autoridades arbitrales han emitido una explicación oficial sobre lo sucedido. Tampoco se ha confirmado si el colegiado será suspendido de manera preventiva mientras se desarrolla la investigación.

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