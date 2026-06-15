Expulsión de árbitro del Mundial 2026 por gesto racista

Un árbitro del Mundial 2026 se encuentra en el ojo del huracán tras un gesto captado por las cámaras que desató una intensa polémica.

Una nueva polémica sacude al Mundial 2026, en las últimas horas, un árbitro del sistema VAR quedó en el centro de la controversia. Lo anterior, luego de que realizara un gesto con la mano durante una transmisión oficial, situación que generó fuertes críticas y pedidos para que sea retirado del torneo.

El protagonista del incidente es el árbitro australiano Shaun Evans, quien forma parte del equipo de revisión de video. La controversia surgió durante la previa del encuentro entre Alemania y Curazao, cuando las cámaras enfocaron brevemente a los oficiales encargados del VAR.

En ese momento, Evans apareció realizando un gesto conocido popularmente como la señal de "OK", aunque en una posición que algunos grupos han relacionado con movimientos de supremacía blanca. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y provocaron una ola de reacciones entre aficionados y organizaciones que monitorean actos discriminatorios dentro del fútbol.

De hecho, uno de los observatorios encargados de vigilar posibles expresiones racistas durante el Mundial 2026 solicitó formalmente que el árbitro sea apartado de sus funciones mientras se investiga lo ocurrido. Sin embargo, el caso no está exento de debate. Diversos especialistas recordaron que ese mismo gesto también forma parte de un juego popular conocido como "circle game", una broma ampliamente difundida en países de habla inglesa.

Más de la polémica en el Mundial 2026

Debido a ello, todavía no existe una conclusión definitiva sobre las intenciones reales del árbitro australiano. El símbolo ha sido objeto de controversia en los últimos años, aunque tradicionalmente representa una señal de aprobación, algunas organizaciones han advertido que grupos extremistas comenzaron a utilizarlo como una forma de identificación.

Lo anterior ha provocado que cualquier aparición pública del gesto genere sospechas y revisiones adicionales.

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Hasta el momento, ni Evans ni las autoridades arbitrales han emitido una explicación oficial sobre lo sucedido. Tampoco se ha confirmado si el colegiado será suspendido de manera preventiva mientras se desarrolla la investigación.

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