El jugador que asusta a Tom Holland en el Mundial 2026

La fiebre del Mundial 2026 no solo ha conquistado a millones de aficionados alrededor del planeta, sino también a grandes estrellas de Hollywood. Uno de ellos es Tom Holland, reconocido actor británico y protagonista de Spider-Man, quien recientemente confesó cuál es el futbolista que más le preocupa de cara a una posible confrontación entre Inglaterra y España.
Durante una entrevista relacionada con el torneo, Holland fue consultado sobre qué jugadores de la selección española le gustaría fichar para su equipo ideal. Sin dudarlo, el actor eligió a tres figuras que considera fundamentales por su talento y actualidad.
"Obviamente me encantaría tener a Yamal. Ese chico es increíble", expresó el artista, dejando claro que es un gran admirador del joven fenómeno español. Además, destacó el nivel de Dani Olmo, a quien calificó como un jugador extraordinario, y también tuvo palabras de elogio para Pedro Porro, uno de los defensores más destacados de España.
"Me gusta Olmo, creo que es increíble. Pedro Porro también está ahí. Realmente amo a Pedro, creo que es un jugador increíble y estoy emocionado de ver qué hará en el Mundial", comentó Holland. Sin embargo, la conversación se puso aún más interesante cuando le preguntaron qué futbolista le generaría más preocupación si Inglaterra tuviera que enfrentarse a España durante el Mundial 2026.
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Para Tom Holland, el joven atacante se ha convertido en una de las mayores amenazas del fútbol actual. El actor destacó especialmente su capacidad para desequilibrar partidos y generar peligro desde cualquier zona del campo.
"Es una pregunta muy difícil, pero de nuevo Yamal. Puede anotar desde cualquier lugar. Ese pase con el pie izquierdo jugando por la banda derecha es increíble", afirmó. Las palabras del actor coinciden con la opinión de numerosos expertos y aficionados que consideran a Yamal una de las grandes figuras emergentes del torneo.
A su corta edad, el futbolista español ya se ha ganado el respeto de rivales, entrenadores y celebridades gracias a su velocidad, visión de juego y capacidad para definir momentos importantes.