Cómo viven mexicanos y extranjeros el Mundial 2026: imágenes

Las calles de México se han convertido en el escenario de una fiesta sin límites durante el Mundial 2026.

Sin lugar a duda, el Mundial 2026 no solo está dejando miles de emociones dentro de la cancha. En las calles de México, la fiesta futbolera se ha convertido en una auténtica celebración cultural donde miles de aficionados extranjeros conviven con los locales de una forma que pocos imaginaban.

Durante los primeros días del torneo, las redes sociales se han llenado de videos e imágenes que muestran el ambiente festivo que se vive en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Entre cánticos, bailes, música y celebraciones espontáneas, algunos momentos se han vuelto virales por un detalle muy particular: los besos entre aficionados mexicanos y visitantes extranjeros.

@grecomonroy la raza ya anda consiguiendo otras nacionalidades con besos de 4 ♬ sonido original - JuanGaPosting

Las grabaciones compartidas en plataformas como TikTok, Instagram y X muestran a grupos de seguidores participando en dinámicas improvisadas en plazas, zonas turísticas y puntos de reunión de aficionados. En varios de esos videos se observa cómo algunos extranjeros intercambian besos con mexicanas en medio del ambiente festivo, generando miles de comentarios y reacciones.

Los usuarios en redes no tardaron en bautizar estas escenas como los besos "de piquito", "franceses" e incluso algunos más atrevidos que involucraron a tres o cuatro personas al mismo tiempo. Aunque para muchos se trata simplemente de una muestra de diversión y convivencia entre culturas, otros han destacado que el torneo está generando una conexión única entre personas de diferentes países.

Más del ambiente del Mundial 2026 en México

Cabe destacar que el ambiente mundialista ha tomado por completo varias calles mexicanas. Desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, miles de aficionados se han congregado para celebrar cada jornada del torneo, creando una atmósfera que mezcla fútbol, música y fiesta.

Tras la victoria de México en su debut, cientos de seguidores inundaron diversos puntos emblemáticos para festejar hasta altas horas de la noche. Las autoridades también han reportado una intensa actividad turística durante el arranque de la competición.

Uno de los mejores capítulos de Super Campeones se hizo realidad en el Mundial 2026 Muchos aseguran que el Mundial 2026 les devolvió uno de los recuerdos más especiales de Super Campeones.

Tan solo en los primeros días se registraron miles de atenciones y orientaciones a visitantes nacionales y extranjeros que llegaron para disfrutar de la experiencia futbolística.

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