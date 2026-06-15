 Cómo viven mexicanos y extranjeros el Mundial 2026: imágenes
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
En Vivo
00 Spain Spain Cape Verde Cape Verde 00
82:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
80
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡De lengua, de piquito y hasta de 3! Imágenes: Así viven los mexicanos y extranjeros el Mundial 2026

por Emisoras Unidas
Mundial 2026, Mundial 2026
Mundial 2026 / FOTO: Mundial 2026

Las calles de México se han convertido en el escenario de una fiesta sin límites durante el Mundial 2026.

Sin lugar a duda, el Mundial 2026 no solo está dejando miles de emociones dentro de la cancha.  En las calles de México, la fiesta futbolera se ha convertido en una auténtica celebración cultural donde miles de aficionados extranjeros conviven con los locales de una forma que pocos imaginaban.

Durante los primeros días del torneo, las redes sociales se han llenado de videos e imágenes que muestran el ambiente festivo que se vive en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.  Entre cánticos, bailes, música y celebraciones espontáneas, algunos momentos se han vuelto virales por un detalle muy particular: los besos entre aficionados mexicanos y visitantes extranjeros.

@grecomonroy

la raza ya anda consiguiendo otras nacionalidades con besos de 4

♬ sonido original - JuanGaPosting

Las grabaciones compartidas en plataformas como TikTok, Instagram y X muestran a grupos de seguidores participando en dinámicas improvisadas en plazas, zonas turísticas y puntos de reunión de aficionados.  En varios de esos videos se observa cómo algunos extranjeros intercambian besos con mexicanas en medio del ambiente festivo, generando miles de comentarios y reacciones.

Los usuarios en redes no tardaron en bautizar estas escenas como los besos "de piquito", "franceses" e incluso algunos más atrevidos que involucraron a tres o cuatro personas al mismo tiempo.  Aunque para muchos se trata simplemente de una muestra de diversión y convivencia entre culturas, otros han destacado que el torneo está generando una conexión única entre personas de diferentes países.

Más del ambiente del Mundial 2026 en México

Cabe destacar que el ambiente mundialista ha tomado por completo varias calles mexicanas.  Desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, miles de aficionados se han congregado para celebrar cada jornada del torneo, creando una atmósfera que mezcla fútbol, música y fiesta.

Tras la victoria de México en su debut, cientos de seguidores inundaron diversos puntos emblemáticos para festejar hasta altas horas de la noche. Las autoridades también han reportado una intensa actividad turística durante el arranque de la competición.

Uno de los mejores capítulos de Super Campeones se hizo realidad en el Mundial 2026

Muchos aseguran que el Mundial 2026 les devolvió uno de los recuerdos más especiales de Super Campeones.

Tan solo en los primeros días se registraron miles de atenciones y orientaciones a visitantes nacionales y extranjeros que llegaron para disfrutar de la experiencia futbolística.

Etiquetas
MéxicoCulturaredes socialesAficionadosMundial 2026#ViralesMundial2026universofutbolfiesta futbolera

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver