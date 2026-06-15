 Super Campeones: Capítulo Real se Hace Realidad Mundial 2026
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83:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
83
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Uno de los mejores capítulos de Super Campeones se hizo realidad en el Mundial 2026

por Monica Avila
Super Campeones , Super Campeones
Super Campeones / FOTO: Super Campeones

Muchos aseguran que el Mundial 2026 les devolvió uno de los recuerdos más especiales de Super Campeones.

Japón y Países Bajos protagonizaron un emocionante duelo que hizo viajar en el tiempo a miles de aficionados. El encuentro recordó uno de los capítulos más icónicos de Super Campeones, el popular anime que inspiró a generaciones enteras a enamorarse del fútbol.

La nostalgia se apoderó de las redes sociales durante el partido entre la selección de Japón y Países Bajos en el Mundial 2026.  Los aficionados no tardaron en comparar el enfrentamiento con uno de los episodios más recordados de Super Campeones (Captain Tsubasa), serie que marcó la infancia de millones de personas alrededor del mundo.

@deyvis_japon

¡EL DESTINO YA ESTABA ESCRITO! 😱🇯🇵🇳🇱Hace 24 años, en el anime de los Súper Campeones (Road to 2002), vimos este mismo partidazo entre Japón y Holanda que terminó en un empate épico de 2-2.Hoy, en el debut del Mundial 2026, la historia se repitió de la forma más increíble posible. Con goles de Nakamura y Kamada, los Samuráis Azules demostraron que la mística de Oliver Atom sigue viva en la vida real.¿Casualidad o profecía? Los que crecimos viendo a Tsubasa sabemos que esto no es coincidencia. ¡Japón viene fuerte! 💙⚽️¿Qué te pareció este debut mundialista? Los leo en los comentarios 👇

♬ sonido original - deyvis_japon - deyvis_japon

La coincidencia no pasó desapercibida. En el anime, Japón y Países Bajos protagonizan un intenso encuentro que termina igualado 1-1, un resultado que quedó grabado en la memoria de los seguidores de la historia de Oliver Atom y sus compañeros.  Curiosamente, el choque real disputado en el Mundial 2026 también terminó en empate, aunque esta vez con un emocionante marcador de 2-2.

El compromiso estuvo lleno de emociones desde el inicio. Ambas selecciones mostraron un estilo ofensivo y dinámico que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos durante los 90 minutos. Japón volvió a demostrar el crecimiento que ha experimentado en los últimos años, apostando por la velocidad, la presión alta y la movilidad de sus atacantes.

Más del juego que revivió a los Super Campeones

Por su parte, Países Bajos hizo gala de la calidad técnica que históricamente ha caracterizado a sus futbolistas.  La selección europea respondió cada vez que estuvo en desventaja y encontró espacios para generar peligro constante sobre la portería japonesa.

La intensidad del encuentro provocó que muchos usuarios en redes sociales compartieran imágenes, videos y comparaciones con Super Campeones.  Algunos incluso calificaron el partido como el "live action" perfecto del famoso anime, destacando que la emoción, el ritmo y la entrega de los jugadores parecían sacados directamente de una serie animada.

El misterio de los botines rosas: por qué todos los jugadores los están usando

Detrás de esta tendencia existe una estrategia que involucra a las principales marcas deportivas del planeta.

Más allá de la nostalgia, el empate dejó a ambas selecciones con opciones de avanzar en el torneo.  Tanto Japón como Países Bajos mostraron argumentos suficientes para competir contra cualquier rival y confirmaron por qué son considerados equipos capaces de dar espectáculo en la máxima cita del fútbol.

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