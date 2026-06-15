 Botines Rosas: El Misterio Detrás del torneo 2026
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82:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
80
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El misterio de los botines rosas: por qué todos los jugadores los están usando

por Monica Avila
Botines rosas, Botines rosas
Botines rosas / FOTO: Botines rosas

Detrás de esta tendencia existe una estrategia que involucra a las principales marcas deportivas del planeta.

Si has visto los primeros partidos del torneo 2026, seguramente notaste un detalle que se repite una y otra vez sobre el césped: los botines rosas parecen haberse adueñado de las canchas.  Desde las grandes estrellas hasta jóvenes promesas, cada vez son más los futbolistas que han optado por este llamativo color, convirtiéndolo en una de las tendencias más comentadas del campeonato.

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Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Lo que para muchos aficionados parecía una simple coincidencia, en realidad responde a una estrategia de las principales marcas deportivas. Fabricantes como Nike, Adidas y Puma lanzaron colecciones especiales de botines en tonos rosa y fucsia para esta temporada, apostando por diseños que destacan a simple vista tanto en los estadios como en las transmisiones de televisión.

Entre los modelos más populares que se están viendo en el torneo destacan los Adidas F50 Hyperfast, Adidas Copa Pure IV Elite y Adidas Predator. A las anteriores se une Elite, Nike Tiempo Maestro Elite, Nike Phantom 6, Nike Mercurial Superfly 11, Nike Mercurial Vapor 17 y los Puma Future 9 y Ultra 6.

Más de los botines rosa

Todos ellos comparten una característica: el intenso color rosa que se ha convertido en protagonista del certamen. La explicación detrás de esta tendencia va más allá de la moda, según se ha dado a conocer.  Especialistas en diseño deportivo señalan que el rosa brillante genera un fuerte contraste con el césped, permitiendo que los movimientos de los jugadores sean más visibles para los aficionados y las cámaras de televisión. 

Además, los fabricantes buscan que sus productos destaquen en repeticiones, fotografías y contenido digital que circula en redes sociales. Adidas, por ejemplo, presentó un paquete especial inspirado en la gloria deportiva, incorporando detalles dorados y diseños que buscan reflejar la importancia del torneo.

@juanlopezf10

Las botas rosas en el Mundial 2026 #deportesentiktok #fifaworldcup #mundial2026 #tiktokfootballacademy

♬ sonido original - Juan López

Mientras tanto, Nike y Puma también apostaron por tonalidades similares para sus principales líneas de calzado, provocando que muchos futbolistas terminen luciendo colores prácticamente idénticos sobre el terreno de juego. El fenómeno ha generado todo tipo de comentarios entre los aficionados.

Mundial 2026: A la selección de Ecuador le cayó la maldición de Rocky por culpa de su afición

Una curiosa coincidencia relacionada con la famosa estatua de Rocky Balboa ha desatado todo tipo de teorías y comentarios entre los aficionados.

Algunos consideran que el rosa aporta personalidad y modernidad al deporte, mientras que otros extrañan la variedad de colores que solía caracterizar a los botines en ediciones anteriores.

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