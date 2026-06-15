 Ecuador y la Maldición de Rocky en el Mundial 2026
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Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Sweden Japan Netherlands Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
80
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Mundial 2026: A la selección de Ecuador le cayó la maldición de Rocky por culpa de su afición

por Emisoras Unidas
Selección de Ecuador, Selección de Ecuador
Selección de Ecuador / FOTO: Selección de Ecuador

Una curiosa coincidencia relacionada con la famosa estatua de Rocky Balboa ha desatado todo tipo de teorías y comentarios entre los aficionados.

La selección de Ecuador comenzó con el pie izquierdo su participación en el Mundial 2026 tras caer 1-0 frente a Costa de Marfil en un encuentro correspondiente al Grupo E.  Sin embargo, más allá de los aspectos futbolísticos, una peculiar coincidencia se convirtió en tema de conversación entre aficionados y medios deportivos: la llamada "maldición de Rocky".

Antes del compromiso disputado en Filadelfia, cientos de seguidores ecuatorianos protagonizaron una multitudinaria celebración en las famosas escalinatas del Museo de Arte de la ciudad. En dicho lugar se encuentra la emblemática estatua de Rocky Balboa, personaje inmortalizado por el actor Sylvester Stallone.

Como parte del ambiente festivo, los aficionados colocaron una camiseta de Ecuador sobre la figura, una tradición que ha sido repetida por fanáticos de distintos equipos a lo largo de los años. Lo que parecía un simple gesto de apoyo terminó generando todo tipo de comentarios después de la derrota ecuatoriana.

En Filadelfia existe desde hace décadas la creencia popular de que cualquier equipo cuyos aficionados vistan la estatua de Rocky con sus colores termina sufriendo una derrota importante.  La superstición se ha fortalecido debido a varios antecedentes deportivos en los que conjuntos favoritos acabaron perdiendo tras protagonizar este tipo de intervenciones.

Ecuador y sus siguientes rivales en el Mundial 2026

La Tri llegaba al Mundial con grandes expectativas. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece acumulaba una larga racha sin derrotas y contaba con figuras como Moisés Caicedo, William Pacho, Piero Hincapié y Enner Valencia. Sin embargo, la falta de contundencia terminó pasando factura. Los ecuatorianos generaron múltiples ocasiones de peligro e incluso estrellaron varios remates en los postes, pero no lograron abrir el marcador.

Cuando parecía que el empate sería definitivo, apareció Amad Diallo al minuto 90 para darle el triunfo a Costa de Marfil y silenciar a la marea amarilla que había invadido las tribunas de Filadelfia.

Los chalecos de hielo que utiliza la selección de España para combatir el calor

La selección de España encontró una innovadora forma de combatir las altas temperaturas del Mundial 2026.

El resultado puso fin a una impresionante racha de 19 partidos invicto para Ecuador y complicó sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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