 Chalecos de Hielo: El Secreto de la Selección de España
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Czech Republic Turkey
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Los chalecos de hielo que utiliza la selección de España para combatir el calor

por Monica Avila
España, España
España / FOTO: España

La selección de España encontró una innovadora forma de combatir las altas temperaturas del Mundial 2026.

La selección de España no deja ningún detalle al azar en su preparación para el Mundial 2026.  Consciente de las altas temperaturas que enfrentará en Estados Unidos, el equipo europeo ha incorporado una innovadora tecnología de enfriamiento.

La tecnica busca mejorar la recuperación física de sus futbolistas y reducir el impacto del calor durante la competencia. Se trata de unos modernos chalecos refrigerantes desarrollados para disminuir la temperatura corporal de los jugadores en momentos clave, especialmente durante los entrenamientos, las pausas de hidratación y los períodos de recuperación.

La medida forma parte de una estrategia integral para mantener el máximo rendimiento físico en uno de los torneos más exigentes de los últimos años debido a las condiciones climáticas previstas en varias sedes. La tecnología utilizada por España forma parte del sistema denominado Climacool, diseñado para ayudar a los deportistas a soportar temperaturas extremas.

Los chalecos contienen un gel especial que se congela antes de ser utilizado y que, al colocarse sobre el cuerpo, libera frío de manera gradual sobre el torso, la espalda y el abdomen. Además del chaleco, el sistema incorpora una chaqueta aislante que permite conservar el efecto de enfriamiento durante más tiempo.

Más de la selección de España en el Mundial 2026

Según datos difundidos por los desarrolladores de la tecnología, esta combinación puede reducir la temperatura central del cuerpo hasta en medio grado centígrado y disminuir considerablemente la temperatura de la piel. El cuerpo técnico español considera que estos pequeños detalles pueden marcar una diferencia importante a medida que avance el torneo.

Las altas temperaturas y la humedad previstas en varias ciudades estadounidenses representan un desafío adicional para las selecciones participantes, por lo que la recuperación física será un factor determinante.

¿Cuándo y a qué hora juega Nueva Zelanda, el equipo de Tim Payne?

De estrella inesperada en redes sociales a protagonista del Mundial 2026, Tim Payne está listo para liderar a Nueva Zelanda en un debut.

Actualmente, el combinado dirigido por Luis de la Fuente se encuentra concentrado en Chattanooga, Tennessee, afinando los últimos detalles antes de su debut mundialista.  Allí, los futbolistas ya han comenzado a utilizar los chalecos durante las sesiones de entrenamiento para adaptarse a las condiciones que encontrarán durante la competición.

Etiquetas
Selección EspañaMundial 2026#ViralesMundial2026universofutbolchalecos de hielotecnología enfriamientorecuperación físicaClimacool

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