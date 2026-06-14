Chalecos de Hielo: El Secreto de la Selección de España

La selección de España encontró una innovadora forma de combatir las altas temperaturas del Mundial 2026.

La selección de España no deja ningún detalle al azar en su preparación para el Mundial 2026. Consciente de las altas temperaturas que enfrentará en Estados Unidos, el equipo europeo ha incorporado una innovadora tecnología de enfriamiento.

La tecnica busca mejorar la recuperación física de sus futbolistas y reducir el impacto del calor durante la competencia. Se trata de unos modernos chalecos refrigerantes desarrollados para disminuir la temperatura corporal de los jugadores en momentos clave, especialmente durante los entrenamientos, las pausas de hidratación y los períodos de recuperación.

La medida forma parte de una estrategia integral para mantener el máximo rendimiento físico en uno de los torneos más exigentes de los últimos años debido a las condiciones climáticas previstas en varias sedes. La tecnología utilizada por España forma parte del sistema denominado Climacool, diseñado para ayudar a los deportistas a soportar temperaturas extremas.

Los chalecos contienen un gel especial que se congela antes de ser utilizado y que, al colocarse sobre el cuerpo, libera frío de manera gradual sobre el torso, la espalda y el abdomen. Además del chaleco, el sistema incorpora una chaqueta aislante que permite conservar el efecto de enfriamiento durante más tiempo.

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Según datos difundidos por los desarrolladores de la tecnología, esta combinación puede reducir la temperatura central del cuerpo hasta en medio grado centígrado y disminuir considerablemente la temperatura de la piel. El cuerpo técnico español considera que estos pequeños detalles pueden marcar una diferencia importante a medida que avance el torneo.

Las altas temperaturas y la humedad previstas en varias ciudades estadounidenses representan un desafío adicional para las selecciones participantes, por lo que la recuperación física será un factor determinante.

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Actualmente, el combinado dirigido por Luis de la Fuente se encuentra concentrado en Chattanooga, Tennessee, afinando los últimos detalles antes de su debut mundialista. Allí, los futbolistas ya han comenzado a utilizar los chalecos durante las sesiones de entrenamiento para adaptarse a las condiciones que encontrarán durante la competición.

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