Horario y Fecha del Partido de Nueva Zelanda con Tim Payne

De estrella inesperada en redes sociales a protagonista del Mundial 2026, Tim Payne está listo para liderar a Nueva Zelanda en un debut.

Sin lugar a duda, Tim Payne se ha convertido en uno de los nombres más comentados del Mundial 2026. El defensor de Nueva Zelanda pasó de ser un futbolista poco conocido fuera de Oceanía a transformarse en una auténtica sensación en las redes sociales, donde miles de aficionados comenzaron a seguir su carrera a raíz de una curiosa campaña viral.

Ahora, el experimentado lateral tendrá la oportunidad de demostrar su talento dentro de la cancha cuando su selección haga su esperado debut en el torneo. Nueva Zelanda forma parte del Grupo G junto a Bélgica, Egipto e Irán, una zona que promete ser una de las más disputadas de la fase de grupos.

El estreno del combinado oceánico será este 15 de junio frente a Irán, en un encuentro programado para las 7:00 de la noche, hora de Guatemala. El partido será fundamental para las aspiraciones de los neozelandeses, quienes sueñan con avanzar a la siguiente ronda y convertirse en una de las sorpresas del certamen.

Nueva Zelanda afrontará tres encuentros decisivos durante la fase de grupos:

Irán vs. Nueva Zelanda - 15 de junio (7:00 p. m., hora de Guatemala)

Nueva Zelanda vs. Egipto - 21 de junio

Nueva Zelanda vs. Bélgica - 26 de junio

Más de los partidos de Tim Payne

La selección dirigida por Darren Bazeley buscará aprovechar el nuevo formato del Mundial 2026, que permite a más equipos luchar por un boleto a las rondas eliminatorias. Cada punto será clave en una zona donde Bélgica parte como favorita, mientras que Egipto, Irán y Nueva Zelanda intentarán dar la sorpresa.

La historia de Tim Payne llamó la atención de millones de usuarios luego de que varios creadores de contenido impulsaran una campaña para convertirlo en uno de los futbolistas más populares del torneo.

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Lo que comenzó como una simple iniciativa en internet terminó generando un enorme impacto, multiplicando su número de seguidores en cuestión de días. Lejos de ignorar el fenómeno, Payne se mostró agradecido por el apoyo recibido y aseguró que está enfocado en ayudar a su selección a conseguir resultados positivos durante el campeonato.

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