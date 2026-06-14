 Horario y Fecha del Partido de Nueva Zelanda con Tim Payne
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-- Germany Germany Curacao Curacao --
14 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Czech Republic Turkey
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¿Cuándo y a qué hora juega Nueva Zelanda, el equipo de Tim Payne?

por Monica Avila
Tim Payne , Tim Payne
Tim Payne / FOTO: Tim Payne

De estrella inesperada en redes sociales a protagonista del Mundial 2026, Tim Payne está listo para liderar a Nueva Zelanda en un debut.

Sin lugar a duda, Tim Payne se ha convertido en uno de los nombres más comentados del Mundial 2026.  El defensor de Nueva Zelanda pasó de ser un futbolista poco conocido fuera de Oceanía a transformarse en una auténtica sensación en las redes sociales, donde miles de aficionados comenzaron a seguir su carrera a raíz de una curiosa campaña viral.

Ahora, el experimentado lateral tendrá la oportunidad de demostrar su talento dentro de la cancha cuando su selección haga su esperado debut en el torneo. Nueva Zelanda forma parte del Grupo G junto a Bélgica, Egipto e Irán, una zona que promete ser una de las más disputadas de la fase de grupos.

El estreno del combinado oceánico será este 15 de junio frente a Irán, en un encuentro programado para las 7:00 de la noche, hora de Guatemala. El partido será fundamental para las aspiraciones de los neozelandeses, quienes sueñan con avanzar a la siguiente ronda y convertirse en una de las sorpresas del certamen.

Nueva Zelanda afrontará tres encuentros decisivos durante la fase de grupos:

Irán vs. Nueva Zelanda - 15 de junio (7:00 p. m., hora de Guatemala)

Nueva Zelanda vs. Egipto - 21 de junio

Nueva Zelanda vs. Bélgica - 26 de junio

Más de los partidos de Tim Payne

La selección dirigida por Darren Bazeley buscará aprovechar el nuevo formato del Mundial 2026, que permite a más equipos luchar por un boleto a las rondas eliminatorias. Cada punto será clave en una zona donde Bélgica parte como favorita, mientras que Egipto, Irán y Nueva Zelanda intentarán dar la sorpresa.

La historia de Tim Payne llamó la atención de millones de usuarios luego de que varios creadores de contenido impulsaran una campaña para convertirlo en uno de los futbolistas más populares del torneo.

El secreto oculto en la camiseta de Japón que nadie se imaginaba

Lo que parece una simple camiseta de fútbol esconde una poderosa historia de resiliencia, tradición y esperanza.

Lo que comenzó como una simple iniciativa en internet terminó generando un enorme impacto, multiplicando su número de seguidores en cuestión de días. Lejos de ignorar el fenómeno, Payne se mostró agradecido por el apoyo recibido y aseguró que está enfocado en ayudar a su selección a conseguir resultados positivos durante el campeonato.

Etiquetas
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