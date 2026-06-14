 Descubre el Secreto Oculto en la Camiseta de Japón
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14 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Czech Republic Turkey
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El secreto oculto en la camiseta de Japón que nadie se imaginaba

por Monica Avila
Selección de Japón, Selección de Japón
Selección de Japón / FOTO: Selección de Japón

Lo que parece una simple camiseta de fútbol esconde una poderosa historia de resiliencia, tradición y esperanza.

No cabe duda que la selección de Japón no solo busca destacar en la cancha durante el Mundial 2026.  Su camiseta también se ha convertido en un símbolo de superación y memoria gracias al trabajo de un grupo de mujeres que transformó la indumentaria en una auténtica obra de arte cargada de significado.

Detrás de esta iniciativa se encuentra el colectivo Sashiko Gals, integrado por aproximadamente 25 mujeres de entre 40 y 80 años que residen en Otsuchi, una localidad japonesa que fue devastada por el terremoto y tsunami de 2011. Muchas de ellas sobrevivieron a aquella tragedia que dejó miles de víctimas y marcó para siempre a la comunidad.

Para dar vida a esta especial camiseta del Mundial 2026, las artesanas utilizaron la técnica tradicional japonesa conocida como sashiko. Se trata de un método de costura ancestral que surgió en zonas rurales del país para reforzar prendas y prolongar su vida útil durante épocas de escasez.

Con el paso de los años, esta práctica evolucionó hasta convertirse en una de las expresiones más representativas del patrimonio textil japonés. La palabra "sashiko" significa "pequeños pinchazos" y hace referencia a las diminutas puntadas que forman complejos patrones geométricos sobre la tela.

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Cada destacar que, cada diseño es único y refleja la creatividad y habilidad de quien lo confecciona. Las integrantes de Sashiko Gals trabajaron sobre la camiseta azul de Japón, añadiendo cientos de puntadas hechas a mano que convierten la prenda en mucho más que un uniforme deportivo.

Cada detalle representa la reconstrucción de una comunidad golpeada por la tragedia y el deseo de transmitir esperanza a las nuevas generaciones.

El candente video que subió la pareja de Neymar en redes para alentar a Brasil

Bruna Biancardi, compartió un video en el que aparece utilizando un atuendo que muestra de más.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto fue que las artesanas tuvieron que modificar parte del bordado cuando el futbolista japonés Takefusa Kubo cambió su dorsal del número 20 al 8. Lejos de representar un problema, el ajuste se convirtió en una muestra más de la flexibilidad y autenticidad del trabajo artesanal.

Etiquetas
resilienciaMundial 2026historia deportiva#ViralesMundial2026universofutbolcamiseta JapónSashikoartesanía japonesa

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