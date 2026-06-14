 Video Viral: Neymar y Su Pareja Apoyan a Brasil en Redes
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14 junio / 11:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
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Scotland Morocco Brazil Haiti
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USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Czech Republic Turkey
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El candente video que subió la pareja de Neymar en redes para alentar a Brasil

por Monica Avila
Bruna Biancardi , Bruna Biancardi
Bruna Biancardi / FOTO: Bruna Biancardi

Bruna Biancardi, compartió un video en el que aparece utilizando un atuendo que muestra de más.

La influencer y modelo Bruna Biancardi, pareja de Neymar volvió a captar la atención de millones de seguidores. Lo anterior, tras compartir un video en sus redes sociales para mostrar su apoyo a la selección de Brasil en el Mundial 2026.

La publicación no tardó en hacerse viral, ya que la pareja de Neymar apareció luciendo la camisola de la "Canarinha" de una manera que dejó muy poco a la imaginación. A pocas horas del esperado debut de Brasil en la máxima cita del fútbol, Biancardi decidió sumarse al ambiente mundialista con un clip que rápidamente acumuló miles de reacciones.

En el video, la influencer aparece utilizando la tradicional camiseta amarilla de la selección brasileña, pero con un estilo mucho más llamativo y moderno, dejando al descubierto parte de sus atributos y generando una ola de comentarios entre sus seguidores. Como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron de inmediato, dejándole miles de comentarios.

Mientras algunos usuarios elogiaron su belleza y confianza frente a las cámaras, otros destacaron el apoyo constante que brinda a Neymar y a la selección brasileña en cada uno de sus compromisos importantes. Bruna Biancardi se ha convertido en una de las figuras más seguidas de Brasil en los últimos años.

Más de la pareja de Neymar

Además de su relación con Neymar, la modelo acumula millones de seguidores en Instagram, donde suele compartir detalles de su vida familiar, proyectos profesionales y momentos junto al futbolista. El video llega en un momento clave para Brasil, una de las selecciones favoritas para conquistar el Mundial 2026.

La expectativa era enorme alrededor del debut del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, especialmente por la presencia de figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y el propio Neymar, quien continúa siendo uno de los referentes más importantes del equipo.

El atuendo de Larissa Riquelme se llevó todas las miradas en el Mundial 2026

Larissa Riquelme volvió a dar de qué hablar en el Mundial 2026, pero esta vez sorprendió a todos con un cambio de imagen que nadie esperaba.

Sin embargo, el estreno de la selección brasileña no fue sencillo. Brasil igualó 1-1 frente a Marruecos en un intenso encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.  El combinado africano se adelantó en el marcador gracias a Ismael Saibari, mientras que Vinícius Júnior apareció para rescatar el empate con una brillante anotación.

Etiquetas
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