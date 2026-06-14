Video Viral: Neymar y Su Pareja Apoyan a Brasil en Redes

Bruna Biancardi, compartió un video en el que aparece utilizando un atuendo que muestra de más.

La influencer y modelo Bruna Biancardi, pareja de Neymar volvió a captar la atención de millones de seguidores. Lo anterior, tras compartir un video en sus redes sociales para mostrar su apoyo a la selección de Brasil en el Mundial 2026.

La publicación no tardó en hacerse viral, ya que la pareja de Neymar apareció luciendo la camisola de la "Canarinha" de una manera que dejó muy poco a la imaginación. A pocas horas del esperado debut de Brasil en la máxima cita del fútbol, Biancardi decidió sumarse al ambiente mundialista con un clip que rápidamente acumuló miles de reacciones.

En el video, la influencer aparece utilizando la tradicional camiseta amarilla de la selección brasileña, pero con un estilo mucho más llamativo y moderno, dejando al descubierto parte de sus atributos y generando una ola de comentarios entre sus seguidores. Como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron de inmediato, dejándole miles de comentarios.

Mientras algunos usuarios elogiaron su belleza y confianza frente a las cámaras, otros destacaron el apoyo constante que brinda a Neymar y a la selección brasileña en cada uno de sus compromisos importantes. Bruna Biancardi se ha convertido en una de las figuras más seguidas de Brasil en los últimos años.

Más de la pareja de Neymar

Además de su relación con Neymar, la modelo acumula millones de seguidores en Instagram, donde suele compartir detalles de su vida familiar, proyectos profesionales y momentos junto al futbolista. El video llega en un momento clave para Brasil, una de las selecciones favoritas para conquistar el Mundial 2026.

La expectativa era enorme alrededor del debut del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, especialmente por la presencia de figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y el propio Neymar, quien continúa siendo uno de los referentes más importantes del equipo.

El atuendo de Larissa Riquelme se llevó todas las miradas en el Mundial 2026 Larissa Riquelme volvió a dar de qué hablar en el Mundial 2026, pero esta vez sorprendió a todos con un cambio de imagen que nadie esperaba.

Sin embargo, el estreno de la selección brasileña no fue sencillo. Brasil igualó 1-1 frente a Marruecos en un intenso encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El combinado africano se adelantó en el marcador gracias a Ismael Saibari, mientras que Vinícius Júnior apareció para rescatar el empate con una brillante anotación.

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