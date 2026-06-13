 Larissa Riquelme: Su Atuendo Deslumbra en el Mundial 2026
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-- Qatar Qatar Switzerland Switzerland --
13 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Bosnia & Herzegovina Switzerland Qatar
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Scotland Brazil Haiti Morocco
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USA Turkey Australia Paraguay
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Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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France Norway Senegal Iraq
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Switzerland Haiti Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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24/06 19:00 HS
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12/06 13:00 HS
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Finalizado
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13/06 13:00 HS
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
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Paraguay PAR
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25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
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Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El atuendo de Larissa Riquelme se llevó todas las miradas en el Mundial 2026

por Monica Avila
Larissa Riquelme, Larissa Riquelme
Larissa Riquelme / FOTO: Larissa Riquelme

Larissa Riquelme volvió a dar de qué hablar en el Mundial 2026, pero esta vez sorprendió a todos con un cambio de imagen que nadie esperaba.

La famosa novia del mundial, Larissa Riquelme volvió a convertirse en tendencia durante el Mundial 2026.  La modelo y presentadora paraguaya hizo acto de presencia en el esperado encuentro entre Paraguay y Estados Unidos.

Sin embargo, esta vez no fueron los atuendos atrevidos los que captaron la atención de miles de aficionados, sino una imagen completamente distinta que sorprendió a sus seguidores. Conocida internacionalmente como la "Novia del Mundial" desde Sudáfrica 2010, Larissa llegó al estadio luciendo una apariencia mucho más discreta y enfocada en apoyar a su selección.

La paraguaya apostó por vestir la camisola oficial de la Albirroja, acompañada de prendas más recatadas que dejaron en segundo plano el estilo con el que alcanzó fama mundial hace más de una década. Las imágenes de su presencia en las gradas no tardaron en viralizarse en las diferentes redes sociales.

Decenas de usuarios destacaron el cambio de imagen de la modelo, mientras otros elogiaron su fidelidad a la selección paraguaya y el hecho de que priorizara los colores nacionales por encima de cualquier otro protagonismo. "Siempre apoyando a Paraguay", "Qué elegante se ve" y "Los años le han sentado muy bien" fueron algunos de los comentarios que comenzaron a circular en diferentes plataformas.

Más de Larissa Riquelme

Larissa Riquelme saltó a la fama internacional durante el Mundial de 2010, cuando una fotografía tomada mientras celebraba un partido de Paraguay dio la vuelta al mundo.  A partir de ese momento se convirtió en una de las figuras más mediáticas relacionadas con el fútbol y fue bautizada por la prensa deportiva como la "Novia del Mundial".

Desde entonces, la paraguaya ha desarrollado una carrera en la televisión, el modelaje y los medios de comunicación deportivos.

A pocas horas de su debut en el Mundial 2026, Neymar arrasa en las redes con esta foto con su pareja

A horas de que Brasil haga su esperado estreno en el Mundial 2026, Neymar volvió a captar la atención de millones de seguidores.

Incluso ha trabajado como comentarista y analista de fútbol, manteniendo un estrecho vínculo con el deporte que la llevó a la fama internacional. Su presencia en el Mundial 2026 también tiene un significado especial. Diversos medios han destacado que esta edición representa una oportunidad única para vivir de cerca un mundial más en los países anfitriones.

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