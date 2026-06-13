Larissa Riquelme: Su Atuendo Deslumbra en el Mundial 2026

Larissa Riquelme volvió a dar de qué hablar en el Mundial 2026, pero esta vez sorprendió a todos con un cambio de imagen que nadie esperaba.

La famosa novia del mundial, Larissa Riquelme volvió a convertirse en tendencia durante el Mundial 2026. La modelo y presentadora paraguaya hizo acto de presencia en el esperado encuentro entre Paraguay y Estados Unidos.

Sin embargo, esta vez no fueron los atuendos atrevidos los que captaron la atención de miles de aficionados, sino una imagen completamente distinta que sorprendió a sus seguidores. Conocida internacionalmente como la "Novia del Mundial" desde Sudáfrica 2010, Larissa llegó al estadio luciendo una apariencia mucho más discreta y enfocada en apoyar a su selección.

La paraguaya apostó por vestir la camisola oficial de la Albirroja, acompañada de prendas más recatadas que dejaron en segundo plano el estilo con el que alcanzó fama mundial hace más de una década. Las imágenes de su presencia en las gradas no tardaron en viralizarse en las diferentes redes sociales.

Decenas de usuarios destacaron el cambio de imagen de la modelo, mientras otros elogiaron su fidelidad a la selección paraguaya y el hecho de que priorizara los colores nacionales por encima de cualquier otro protagonismo. "Siempre apoyando a Paraguay", "Qué elegante se ve" y "Los años le han sentado muy bien" fueron algunos de los comentarios que comenzaron a circular en diferentes plataformas.

Más de Larissa Riquelme

Larissa Riquelme saltó a la fama internacional durante el Mundial de 2010, cuando una fotografía tomada mientras celebraba un partido de Paraguay dio la vuelta al mundo. A partir de ese momento se convirtió en una de las figuras más mediáticas relacionadas con el fútbol y fue bautizada por la prensa deportiva como la "Novia del Mundial".

Desde entonces, la paraguaya ha desarrollado una carrera en la televisión, el modelaje y los medios de comunicación deportivos.

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Incluso ha trabajado como comentarista y analista de fútbol, manteniendo un estrecho vínculo con el deporte que la llevó a la fama internacional. Su presencia en el Mundial 2026 también tiene un significado especial. Diversos medios han destacado que esta edición representa una oportunidad única para vivir de cerca un mundial más en los países anfitriones.

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