Neymar arrasa en redes antes de su debut en el Mundial

A horas de que Brasil haga su esperado estreno en el Mundial 2026, Neymar volvió a captar la atención de millones de seguidores.

A pocas horas del esperado debut de Brasil en el Mundial 2026, el nombre de Neymar volvió a convertirse en tendencia mundial. Sin embargo, esta vez no fue por una jugada dentro de la cancha, sino por una romántica publicación junto a su pareja, Bruna Biancardi.

El astro brasileño compartió en sus redes sociales una fotografía que rápidamente conquistó a millones de seguidores. En la imagen, Neymar y Bruna aparecen disfrutando de una noche de discoteca, abrazados y sonrientes, demostrando la complicidad que caracteriza a la pareja.

La postal estuvo acompañada por una breve pero significativa frase: "Te amo", mensaje que desató una ola de reacciones entre sus fanáticos. La publicación del famoso jugador de Brasil acumuló miles de comentarios en cuestión de minutos.

Muchos usuarios aprovecharon para destacar la estabilidad que parece vivir actualmente el futbolista, mientras que otros le enviaron mensajes de apoyo de cara al importante compromiso que sostendrá la selección brasileña en su estreno mundialista. Bruna Biancardi se ha convertido en una de las figuras más seguidas del entorno del delantero. La influencer y empresaria suele compartir momentos familiares junto al jugador, lo que ha fortalecido aún más el interés de los seguidores por la relación.

Más de la publicación de Neymar

Cada aparición pública de ambos genera una enorme repercusión en redes sociales, y esta ocasión no fue la excepción. Mientras tanto, la atención deportiva está centrada en el debut de Brasil en el Mundial 2026.

La Canarinha llega al torneo con la presión habitual de ser una de las máximas favoritas para conquistar el título. Con una plantilla repleta de talento y experiencia, la selección sudamericana buscará iniciar con buen pie su camino en la fase de grupos.

Georgina Rodríguez conquista las redes con atractivo video en traje de baño y desata comentarios sobre CR7 Georgina Rodríguez volvió a acaparar todas las miradas tras compartir un impactante video que ya suma miles de reacciones en redes sociales.

El combinado brasileño integra el Grupo C y afrontará su primer encuentro con la misión de sumar tres puntos que le permitan tomar confianza desde el arranque de la competencia. La afición brasileña espera que Neymar sea una de las grandes figuras del certamen y pueda liderar al equipo hacia una nueva conquista mundial.

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