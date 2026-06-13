 Neymar arrasa en redes antes de su debut en el Mundial
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-- Qatar Qatar Switzerland Switzerland --
13 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Bosnia & Herzegovina Switzerland Qatar
Grupo C
Scotland Brazil Haiti Morocco
Grupo D
USA Turkey Australia Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Switzerland Haiti Algeria Senegal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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A pocas horas de su debut en el Mundial 2026, Neymar arrasa en las redes con esta foto con su pareja

por Monica Avila
Neymar, Neymar
Neymar / FOTO: Neymar

A horas de que Brasil haga su esperado estreno en el Mundial 2026, Neymar volvió a captar la atención de millones de seguidores.

A pocas horas del esperado debut de Brasil en el Mundial 2026, el nombre de Neymar volvió a convertirse en tendencia mundial. Sin embargo, esta vez no fue por una jugada dentro de la cancha, sino por una romántica publicación junto a su pareja, Bruna Biancardi.

El astro brasileño compartió en sus redes sociales una fotografía que rápidamente conquistó a millones de seguidores.  En la imagen, Neymar y Bruna aparecen disfrutando de una noche de discoteca, abrazados y sonrientes, demostrando la complicidad que caracteriza a la pareja.

La postal estuvo acompañada por una breve pero significativa frase: "Te amo", mensaje que desató una ola de reacciones entre sus fanáticos. La publicación del famoso jugador de Brasil acumuló miles de comentarios en cuestión de minutos.

Muchos usuarios aprovecharon para destacar la estabilidad que parece vivir actualmente el futbolista, mientras que otros le enviaron mensajes de apoyo de cara al importante compromiso que sostendrá la selección brasileña en su estreno mundialista. Bruna Biancardi se ha convertido en una de las figuras más seguidas del entorno del delantero. La influencer y empresaria suele compartir momentos familiares junto al jugador, lo que ha fortalecido aún más el interés de los seguidores por la relación.

Más de la publicación de Neymar

Cada aparición pública de ambos genera una enorme repercusión en redes sociales, y esta ocasión no fue la excepción. Mientras tanto, la atención deportiva está centrada en el debut de Brasil en el Mundial 2026.

La Canarinha llega al torneo con la presión habitual de ser una de las máximas favoritas para conquistar el título. Con una plantilla repleta de talento y experiencia, la selección sudamericana buscará iniciar con buen pie su camino en la fase de grupos.

Georgina Rodríguez conquista las redes con atractivo video en traje de baño y desata comentarios sobre CR7

Georgina Rodríguez volvió a acaparar todas las miradas tras compartir un impactante video que ya suma miles de reacciones en redes sociales.

El combinado brasileño integra el Grupo C y afrontará su primer encuentro con la misión de sumar tres puntos que le permitan tomar confianza desde el arranque de la competencia.  La afición brasileña espera que Neymar sea una de las grandes figuras del certamen y pueda liderar al equipo hacia una nueva conquista mundial.

Etiquetas
BrasilFútbolNeymarredes socialesMundial 2026Bruna Biancardi#ViralesMundial2026

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