 Primarias Florida: Donalds y Jolly competirán por Gobernación
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Primarias de Florida: Donalds y Jolly competirán por puesto a gobernador

Byron Donalds, respaldado por Donald Trump, y David Jolly, excongresista republicano, ahora demócrata, buscarán suceder al gobernador Ron DeSantis en los comicios de noviembre.

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Byron Donalds y David Jolly, EFE
Byron Donalds y David Jolly / FOTO: EFE
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El congresista republicano, Byron Donalds, respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el excongresista republicano, David Jolly, ahora demócrata, ganaron el martes las primarias de Florida para competir por el puesto a gobernador, según proyectaron medios estadounidenses.

Donalds y Jolly aventajaron por doble dígito a sus competidores internos para convertirse en los candidatos en las elecciones generales del 3 de noviembre, y buscarán suceder al gobernador Ron DeSantis, uno de los mandatarios republicanos de mayor perfil por su política antiinmigrantes y conservadurismo social.

Si Donalds gana, sería el primer gobernador afroamericano de Florida, donde cuenta con el respaldo de Trump, quien considera que implementará su agenda ‘America First’ (EE. UU. primero) y ayudará a impulsar su política antiinmigrantes, de reducción de impuestos y desregulación.

El congresista federal, de 48 años, prometió afianzar el liderazgo de la agenda antiinmigación de Trump en Florida, el tercer estado más poblado de EE. UU. y donde casi tres de cada 10 habitantes son hispanos.

En cambio, Jolly (2014-2017) busca una victoria del Partido Demócrata, que gobernó por última vez el estado en 1999, tras haber abandonado a los republicanos en 2018 por sus críticas a la primera presidencia de Trump.

En Florida, antes considerado un estado bisagra o péndulo, hay más de 5,5 millones de votantes afiliados a los republicanos frente a 4,04 millones de demócratas de un total de 13,42 millones de electores, según datos del Departamento de Estado de Florida.

Mientras Jolly ganó una contienda interna sin contrincantes de alto perfil, Donalds venció a Jay Collins, actual vicegobernador de Florida que buscaba defender el legado de DeSantis, y a James Fishback, hijo de una migrante colombiana que propuso impuestos a modelos de OnlyFans.

*Con información de EFE

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