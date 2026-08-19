Batalla de farmear aura en Guatemala: ¿Qué se sabe?

Una nueva tendencia que mezcla poses, gestos, personajes virales, creatividad y mucho humor comienza a llamar la atención en Guatemala. Se trata de las llamadas batallas de "farmear aura", un fenómeno que se ha extendido por las redes sociales y que ahora aparece en publicaciones que anuncian supuestos encuentros en diferentes puntos del país.
En los últimos días han circulado artes que promocionan actividades en Palín, Escuintla y Chiquimula. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la realización de estos eventos, por lo que la información debe tomarse con cautela.
Los anuncios podrían formar parte de la misma dinámica humorística que rodea a la tendencia, tratarse de contenido creado para redes sociales o incluso contener información falsa. Por ahora, no hay elementos suficientes para asegurar que los campeonatos anunciados realmente se llevarán a cabo.
¿Qué significa "farmear aura"?
La expresión "farmear aura" nació del lenguaje utilizado principalmente por jóvenes en internet. "Farmear" proviene del mundo de los videojuegos y se utiliza para describir la acción de acumular repetidamente puntos, recursos o experiencia.
En redes sociales, la palabra "aura" comenzó a emplearse de manera humorística como una especie de puntuación imaginaria relacionada con qué tan impresionante, seguro, elegante o llamativo luce alguien.
Así, una persona puede "ganar aura" cuando realiza algo considerado admirable o sorprendente y "perder aura" cuando protagoniza una situación incómoda o vergonzosa.
El concepto terminó convirtiéndose en memes, videos y retos en plataformas como TikTok, Instagram y otras redes sociales.
@armandoavc96
SIGUEN LAS COMPETENCIAS CALLEJERAS DE FARMEAR AURA 🤪 #aura #farming #chicas #chicos #tendencia♬ sonido original - Armando Velázquez Camarillo
¿En qué consisten las batallas?
La evolución de la tendencia llevó el concepto a encuentros presenciales conocidos como "batallas de aura".
En estos eventos, los participantes se enfrentan realizando poses, movimientos, bailes, gestos o interpretaciones frente a otra persona. El objetivo no necesariamente es demostrar una habilidad deportiva o artística específica, sino proyectar actitud y conseguir la reacción del público.
Algunos participantes incluso imitan memes, personajes de anime o tendencias que previamente se hicieron populares en internet.
De acuerdo con el doctor en Ciencias Sociales Martín Gendler, citado por QZ Noticias, detrás del fenómeno también existe una búsqueda de identidad, reconocimiento y pertenencia entre los adolescentes.
El especialista considera que estas expresiones no son completamente nuevas. En otras épocas existieron fenómenos juveniles alrededor de los floggers, emos, el skate, las batallas de freestyle, el rap urbano o los bailes de K-pop. Lo que cambia ahora es la enorme velocidad con la que una tendencia puede atravesar fronteras gracias a las plataformas digitales.
La tendencia se extendió desde Brasil
Según explicó Gendler, el actual formato de las batallas de "farmear aura" comenzó a popularizarse en Brasil y posteriormente llegó a otros países.
Videos de jóvenes enfrentándose para demostrar quién tiene "más aura" comenzaron a multiplicarse y el concepto pasó rápidamente de las pantallas a espacios públicos.
La tendencia también ha llamado la atención en países como Argentina, Uruguay, México y España, donde las publicaciones y videos han contribuido a aumentar su popularidad. Ahora Guatemala parece sumarse a la conversación.
Circula supuestos eventos en Guatemala
Una de las imágenes difundidas en redes sociales anuncia un supuesto encuentro denominado "Ven a farmear aura" en el Parque Central de Palín, Escuintla.
El peculiar afiche está cargado precisamente de los elementos que caracterizan esta tendencia: aparecen gatos, personajes de anime como Goku y Naruto, memes y referencias al popular "Six Seven".
"Vení con tus compas y hagamos el Six Seven", señala el anuncio, que además utiliza palabras como "enfoque", "energía", "disciplina" y "comunidad".
Sin embargo, existe un detalle importante: el arte únicamente indica "próximamente" y no presenta una fecha ni horario concreto. Tampoco identifica claramente a una organización responsable de realizar la actividad.
Otro anuncio comenzó a circular relacionado con Chiquimula. Una publicación compartida por una página local señala que una "peculiar actividad" estaría generando popularidad entre jóvenes en redes sociales y menciona un supuesto "Gran Campeonato de Farmear Aura".
De acuerdo con la imagen difundida, el evento supuestamente se realizaría en el Parque El Calvario el próximo 15 de septiembre, a partir de las 18:00 horas.
El afiche muestra a tres jóvenes rodeados de efectos visuales y utiliza frases como "solo los elegidos emanan más aura" y "aura no se explica, se demuestra".
No obstante, al igual que ocurre con el anuncio de Palín, hasta ahora no existe información oficial que confirme que dicho campeonato realmente vaya a celebrarse.