 ¿Por qué Irán no pudo quedarse en Estados Unidos?
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-- France France Senegal Senegal --
16 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
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Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
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Austria Argentina Algeria Jordan
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Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Belgium Qatar
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¿Por qué Irán no pudo quedarse en Estados Unidos?

por Christoper Chang
Irán empató en su debut mundialista ante Nueva Zelanda - EFE
Irán empató en su debut mundialista ante Nueva Zelanda / FOTO: Agencia EFE

El estreno de Irán en el Mundial dejó una historia que va más allá del resultado y que tiene relación con su permanencia en Norteamérica.

La selección de Irán debutó en la Copa del Mundo 2026 con un empate 2-2 frente a Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un encuentro que estuvo marcado tanto por la intensidad deportiva como por el contexto político que rodea al combinado asiático. Los iraníes lograron reaccionar en dos ocasiones para igualar el marcador gracias a los goles de Ramin Rezaeian y Mohamad Mohebi, luego de los tantos convertidos por Elijah Just para los oceánicos.

Más allá de lo ocurrido sobre el terreno de juego, la atención también se centró en las protestas protagonizadas por sectores de la diáspora iraní residentes en Estados Unidos. Antes y durante el encuentro se observaron manifestaciones de opositores al gobierno de Teherán, mientras que en las gradas hubo presencia de símbolos y banderas vinculadas a la etapa previa a la Revolución Islámica. Incluso durante la interpretación del himno nacional iraní se escucharon tanto aplausos como abucheos, reflejando la división existente entre los aficionados.

¿Irán se pudo quedar en Estados Unidos?

Sin embargo, la situación más llamativa se produjo una vez concluido el partido. A pesar de haber disputado su compromiso mundialista en Los Ángeles, la delegación iraní no pudo permanecer en territorio estadounidense para pasar la noche.

Las restricciones migratorias vigentes para ciudadanos iraníes, sumadas al delicado contexto diplomático y al conflicto que mantienen ambas naciones, impiden que el equipo establezca su concentración dentro de Estados Unidos durante el torneo.

Como consecuencia, Irán tuvo que regresar a Tijuana, México, ciudad que fue elegida como su campamento base para la Copa del Mundo. Desde allí, la selección asiática planificará sus próximos compromisos en el Grupo G, que quedó completamente igualado tras los empates entre Irán y Nueva Zelanda, y entre Bélgica y Egipto. De esta manera, el conjunto iraní afronta un desafío adicional fuera de las canchas, obligado a trasladarse entre países para disputar sus partidos mundialistas.

Foto embed
Debut mundialista de Irán deja una imagen para la historia. - Instagram/teammellifootball
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