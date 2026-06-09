 Irán denuncia veto a sus aficionados para el Mundial 2026
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Irán denuncia veto a sus aficionados a pocos días el Mundial 2026

por Christoper Chang
Irán denuncia veto a sus aficionados para el Mundial 2026 - EFE
Irán denuncia veto a sus aficionados para el Mundial 2026 / FOTO: Agencia EFE

La Federación Iraní de Fútbol denunció que Estados Unidos revocó la cuota de entradas destinada a sus aficionados para los partidos del Mundial 2026.

La Federación Iraní de Fútbol (FFI) denunció este martes que Estados Unidos revocó la cuota de entradas asignada a sus aficionados para los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, una decisión que, según el organismo, contradice las normas establecidas por la FIFA. La queja surge a menos de tres días del inicio del torneo y añade un nuevo capítulo a las tensiones que han rodeado la participación iraní en la competición.

En un comunicado oficial, la FFI explicó que la reglamentación de la FIFA reserva el 8 % del aforo de cada encuentro para las federaciones participantes, con el fin de facilitar el acceso de sus seguidores a través de canales oficiales. De acuerdo con la entidad, Irán recibió inicialmente dicha asignación e inició la venta de boletos para los compromisos ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto mediante su sitio web. Sin embargo, aseguró que la cuota fue retirada de manera inesperada, dejando sin entradas disponibles a los aficionados iraníes por esta vía.

Irán pide que la FIFA tome cartas en el asunto

La federación calificó la medida como contraria al espíritu de igualdad que debe prevalecer en las competiciones internacionales y pidió a la FIFA intervenir para resolver la situación. A juicio del organismo, impedir el acceso de los seguidores de una selección afecta la esencia de un Mundial, donde la presencia de aficionados de distintos países forma parte fundamental del espectáculo y la convivencia deportiva.

La controversia se suma a los problemas logísticos y diplomáticos que enfrenta la delegación iraní antes de su debut en la Copa del Mundo. La selección llegó el domingo a la ciudad mexicana de Tijuana, donde instaló su centro de operaciones debido a las dificultades para ingresar a territorio estadounidense. Además, las autoridades iraníes señalaron que varios integrantes del equipo y miembros de la delegación aún no han recibido autorización para entrar en Estados Unidos. Irán disputará sus tres encuentros de la fase de grupos en suelo estadounidense, comenzando el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles.

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Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán (FFI) - Redes sociales
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