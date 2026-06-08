Guatemala Siente la Pasión del Mundial 2026

No te pierdas esta serie de fotografías sobre cómo Guatemala demuestra su pasión por la Copa del Mundo.

Guatemala no verá a su selección nacional compitiendo en la cancha, pero eso no significa que la Copa del Mundo 2026 pasará desapercibida. Al contrario: en barrios, colonias, centros comerciales, restaurantes, mercados, oficinas y reuniones familiares, la emoción por el torneo ya comienza a sentirse con fuerza.

Cada cuatro años, el Mundial transforma la rutina de millones de guatemaltecos. Las camisetas de Argentina, Brasil, México, Alemania o Francia reaparecen en las calles; los televisores se convierten en el centro de atención en hogares y negocios; y las conversaciones cotidianas giran alrededor de pronósticos, figuras internacionales y recuerdos de torneos históricos.

Comercios se han unido a la pasión del Mundial 2026. - Omar Solís

En mercados y comercios ya se siente el ambiente mundialista. La venta de camisetas, banderas, trompetas y artículos alusivos al futbol suele aumentar considerablemente durante las semanas previas al torneo. Muchos negocios aprovechan el Mundial como una de las temporadas comerciales más fuertes del año, comparable incluso con algunos eventos festivos.

Venta de banderines y artículos relacionados con el Mundial 2026. - Omar Solís

Restaurantes deportivos, bares y centros comerciales preparan estrategias para atraer aficionados durante los partidos, especialmente aquellos que involucren a selecciones con gran cantidad de seguidores en el país, como Argentina de Lionel Messi, el Brasil históricamente admirado en Centroamérica o el Portugal de Cristiano Ronaldo.

Muchos comercios han sacado a la venta de artículos relacionados con la Copa del Mundo 2026 - Omar Solís

Con la edición de 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, la expectativa es todavía mayor. La cercanía geográfica con las sedes del torneo despertó el interés de muchos aficionados que viajarán para vivir un partido mundialista.

Agencias de viaje y operadores turísticos han promocionado paquetes especiales hacia ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Los Ángeles, Miami y Dallas, donde se disputarán encuentros de la Copa del Mundo. Para muchos guatemaltecos, la edición de 2026 representa la oportunidad más accesible de asistir a un Mundial debido a la cercanía y la conectividad aérea.

Ventas alusivas a la Copa del Mundo 2026. - Omar Solís

Las redes sociales juegan además un papel clave en la experiencia moderna del Mundial. Los aficionados guatemaltecos no solo siguen los partidos: también participan en debates, memes, transmisiones en vivo y reacciones instantáneas que convierten cada jornada en una conversación colectiva nacional.

El Mundial también tiene una dimensión familiar en Guatemala. Para muchas personas, ver la Copa del Mundo significa reunirse con padres, hermanos, amigos o vecinos, compartir comida típica y revivir historias de figuras legendarias como Diego Maradona, Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Zinedine Zidane o Lionel Messi.

La pasión del futbol ya se vive en Guatemala - Omar Solís

Aunque Guatemala sigue esperando su primera clasificación a una Copa del Mundo masculina absoluta, la pasión de los aficionados nunca desaparece.

Venta de estampas del álbum oficial de la Copa del Mundo 2026. - Omar Solís

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