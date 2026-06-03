Los tres jugadores que disputarán su sexta Copa del Mundo

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa ingresan a una dimensión histórica en la Copa del Mundo 2026.

La Copa del Mundo 2026 será histórica por muchas razones: tendrá 48 selecciones, 104 partidos y se jugará en tres países. Sin embargo, uno de sus capítulos más especiales estará protagonizado por tres veteranos que desafían el paso del tiempo y que entrarán juntos en un territorio nunca antes explorado.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa integrarán el exclusivo club de los futbolistas que han sido convocados para seis Copas del Mundo, una marca inédita en la historia del torneo. FIFA destacó este logro al confirmar las listas definitivas para la cita que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Los tres comenzaron su recorrido mundialista en Alemania 2006 y, veinte años después, siguen formando parte de sus respectivas selecciones. Han sobrevivido a cambios generacionales, transformaciones tácticas y a la exigencia física del fútbol moderno para mantenerse vigentes en el escenario más importante del deporte.

Messi, el campeón que sigue haciendo historia

Lionel Messi busca el bicampeonato en la Copa de la FIFA 2026 - EFE

Para Lionel Messi, la Copa del Mundo 2026 representará su sexta participación consecutiva en este torneo con Argentina. El capitán albiceleste ya posee el récord de más partidos disputados en la historia de los Mundiales y llega como campeón defensor tras levantar el trofeo en Catar 2022.

Su recorrido incluye Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora 2026. Pocos jugadores han logrado mantenerse durante dos décadas en la élite internacional y, además, seguir siendo decisivos para su selección.

Cristiano Ronaldo, la perseverancia hecha récord

Cristiano Ronaldo es uno de los astros en las Copas del Mundo de la FIFA - FIFA

Cristiano Ronaldo también alcanzará su sexta Copa del Mundo. El portugués, que debutó en Alemania 2006, llegará al torneo con 41 años y con la posibilidad de ampliar una carrera que ya parece irrepetible. FIFA resaltó que el máximo goleador histórico del futbol de selecciones tendrá una nueva oportunidad de perseguir el único gran título que falta en su palmarés.

Aunque conquistó la Eurocopa de 2016 y múltiples títulos a nivel de clubes, el Mundial sigue siendo la gran cuenta pendiente de una trayectoria legendaria. Su mejor actuación llegó precisamente en 2006, cuando Portugal alcanzó las semifinales.

Ochoa, el eterno guardián mexicano

Quizá el nombre más sorprendente del trío sea el de "Memo" Ochoa. El arquero mexicano se convertirá en el primer jugador de su país en integrar seis planteles mundialistas. Su historia está íntimamente ligada a la Copa del Mundo, donde protagonizó algunas de las actuaciones más memorables de México en los últimos años.

Desde su primera convocatoria en Alemania 2006 hasta su presencia en 2026, Ochoa ha sido una figura recurrente en el fútbol mexicano. Sus exhibiciones frente a Brasil en 2014 y Alemania en 2018 forman parte de la memoria reciente de los Mundiales.

Un récord para la eternidad

Antes de 2026, el récord de participaciones en Copas del Mundo pertenecía a futbolistas que disputaron cinco ediciones, entre ellos los mexicanos Antonio Carbajal, y Rafael Márquez, el alemán Lothar Matthäus, y el italiano Gianluigi Buffon.

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